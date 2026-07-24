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Hockey sobre patines

Camino de espinas para el Liceo en la WSE Champions League: del campeón de la OK Liga a los tres gigantes de Portugal

La primera ronda del torneo continental, que cambia de formato, enfrenta a los verdiblancos con el Calafell, el Benfica, el Braga, el Porto, el Sporting y el Igualada

Habrá reencuentro con César Carballeira en Riazor y con Nil Cervera a domicilio

Nuno Paiva supera a Joao Rodrígues en el último Liceo-Benfica del Palacio de los Deportes.

Nuno Paiva supera a Joao Rodrígues en el último Liceo-Benfica del Palacio de los Deportes. / Iago Lopez

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Sara Gallego

A Coruña

Para volver a alcanzar la gloria europea, al Liceo le tocará transitar por la ruta difícil. El conjunto de Juan Copa deberá medirse al Calafell, el Benfica, el Braga, el Porto, el Sporting de Portugal y el Igualada en la primera ronda de la competición continental o, lo que es lo mismo, al finalista de la Copa del Rey —y semifinalista de la OK Liga—, a los grandes clubes lusos y al actual campeón del torneo doméstico español que, además, levantó el título en el Palacio de los Deportes en una noche maldita para el deporte coruñés. Una agenda plagada de estrellas y grandes nombres que dará comienzo el 26 de noviembre pero que, con el cambio de formato, permite un mayor margen de error en los duelos iniciales y favorece las segundas oportunidades.

Liceo Igualada I

Dava Torres celebra un gol contra el Igualada en Riazor. / CARLOS PARDELLAS

La nueva competición

Como ya hizo la Champions League de fútbol, la máxima competición continental de hockey sobre patines también se moderniza esta temporada. El torneo pasa de la fase de grupos tradicional a una especie de liguilla, en la que los doce equipos participantes solo juegan contra seis rivales, en emparejamientos sorteados previamente. Los cuatro primeros se clasifican directamente para la Final a 8, mientras todos los demás —del quinto al duodécimo— juegan un play off a ida y vuelta para ganarse un puesto entre los mejores.

Para designar los partidos, la World Skate Europe dividió a los doce participantes en tres bombos según su ranking, con la condición de que a cada equipo le toquen dos oponentes de cada tambor. Al Liceo, encuadrado en el grupo intermedio, el azar le deparó el Porto y el Sporting, del grupo 1; el Benfica y el Calafell, del 2 —el suyo—; y el Braga y el Igualada, del 3. El resto de participantes son el Trissino, el Barcelos, el Barcelona, el Saint Omer y el Bassano.

Compromisos y reencuentros

Los pupilos de Juan Copa darán el pistoletazo a la carrera europea en el Joan Ortoll, frente al Calafell, el 26 de noviembre. A partir de ahí, se medirán en casa al Benfica, que el pasado curso no fue capaz de vencer en A Coruña; se desplazará hasta la pista del Braga; recibirá al Porto en el Palacio, en el que será el primer reencuentro con César Carballeira después de su marcha este mismo verano; visitará al Sporting de Portugal de Nil Cervera; y cerrará la primera fase sobre las tablas de Riazor contra el Igualada.

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Partido de WSE Champions Liceo-Sporting de Portugal

César Carballeira besa el escudo del Liceo en un partido del último curso. / Iago Lopez

De puntuar lo suficiente como para quedar entre los cuatro primeros, no jugaría más hasta la Final a Ocho. De no lograr pasar el corte de la cuarta plaza, se iría a una ronda previa para tratar de sacar un nuevo billete a la élite continental. En cualquier caso, la reestructuración de la competición permite fallar más que el antiguo formato, pues todos los equipos tendrán, al menos, una segunda oportunidad de estar entre los mejores en caso de no comenzar con buen pie. Un respiro y un alivio para un Liceo que, de nuevo, tendrá que forjar su valía internacional entre titanes.

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