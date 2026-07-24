De Italia a Paraguay: el otoño más internacional del CPA Maxia

Hace ya tiempo que el CPA Maxia traspasó las fronteras españolas para instalarse en la élite internacional del patinaje. Así lo demuestran los pupilos de Rosa García una y otra vez en cada competición de primer nivel en la que participan, en las que sus nombres son cada vez más recurrentes. Prueba de ello son las últimas convocatorias de la selección española para las dos grandes citas del otoño de 2026: el Europeo de Ponte de Legno (Italia) y los World Skate Games de Asunción (Paraguay). La entidad coruñesa aportará cuatro deportistas a cada uno de los eventos, con David Rama como elemento común.

Primer orden mundial

La dirección técnica del Comité Nacional de Patinaje Artístico publicó esta semana la convocatoria de los patinadores que representarán a la selección española en los World Skate Games de Asunción (Paraguay) entre el 7 y el 15 del próximo mes de octubre. Las competiciones, tanto individuales como de parejas, contarán con representación coruñesa gracias al trabajo del CPA Maxia.

En la competición unipersonal, Olivia Rey y David Rama formarán parte de la categoría júnior femenina y masculina. Los dos patinadores vienen de triunfar en el Campeonato de España celebrado hace apenas unos días, en el que Rey conquistó la medalla de plata y Rama se subió al trono nacional, con una brillante remontada de la quinta plaza a la primera posición.

En Paraguay, estarán acompañados por Marta y Adrián Blanco, que competirán por parejas en la categoría sénior de patinaje artístico.

El cetro continental

Antes del gran evento del patinaje mundial, Italia decidirá a los reyes de Europa. La máxima competición del Viejo Continente de patinaje artístico tendrá lugar entre el 3 y el 12 de septiembre en la ciudad transalpina de Ponte de Legno y, allí, el CPA Maxia volverá a estar en boca de todos.

David Rama doblará sus esfuerzos. El coruñés representará a la selección española en la categoría júnior masculina en busca de un buen resultado que refuerce sus sensaciones antes de desplazarse a Sudamérica. Un peldaño por debajo, en cadete, será Marta Fraga quien trate de dejar el nombre de la entidad de Rosa García lo más arriba posible.

A la cita europea también acudirán las dos grandes estrellas del club: Unai Cereijo y Lucas Yáñez. Los patinadores medirán sus fuerzas en la prueba absoluta, después de haber dominado durante años las categorías inferiores. Tanto Cereijo como Yáñez también se desplazarán a Italia respaldados por sus últimos resultados, pues en el pasado Campeonato de España, los deportistas del Maxia lograron la plata y el bronce en la prueba sénior, respectivamente.