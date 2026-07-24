Manu Taibo se proclama campeón de Europa en relevos

Se le acumulan las buenas noticias a Manu Taibo. El patinador oleirense vive un momento dulce después de haber logrado la medalla de oro en relevos en el Campeonato de Europa y, además, acaba de recibir la llamada de la selección española para competir en los Juegos Mediterráneos de Taranto, entre el 21 de agosto y el el 3 de septiembre. A la cita italiana acudirá también el rider coruñés Luis Cabarcos.

Baño de oro

Las vitrinas de Manu Taibo atesoran una nueva presea. El patinador del Sheastokes contribuyó activamente en la prueba de 3.000 metros relevos para colocar a España en lo más alto del podio de la cita de Cardamo al Campo (Italia), con una actuación llena de fuerza y coordinación para alcanzar el trono continental.

El oleirense fraguó la medalla junto a Patxi Peula, Daniel Milagros y Chevi Guzmán, con Adrián Alonso como reserva, en un trepidante mano a mano en el que superaron a Francia y Bélgica para cerrar la participación nacional en las pruebas de pista. En total, el botín español ascendió a siete oros, nueve platas y siete bronces. El gallego, además, fue cuarto en la prueba de eliminación.

Más compromisos

Italia volverá a ser el escenario de una gran cita en la que Manu Taibo pretende seguir sumando experiencia y éxitos. El buen rendimiento del patinador oleirense no ha pasado desapercibido para la Federación Española de Patinaje, que lo ha convocado junto a Patxi Peula y Adrián Alonso para competir en la prueba de maratón de los Juegos Mediterráneos de Taranto entre el 21 de agosto y el 3 de septiembre.

Allí, el oleirense coincidirá con otro coruñés: el rider Luis Cabarcos. Con apenas 15 años, el joven deportista forma parte de la convocatoria nacional de street para competir a bordo de su skate entre los mejores del continente.

El 'rider' coruñés, Luis Cabarcos. / GUS DE LA PAZ

Los entrenamientos oficiales darán comienzo un par de días antes, el 1 de septiembre, para adaptarse a la pista y al terreno y, a partir de ahí, Cabarcos buscará inscribir su nombre con letras de oro en la élite internacional. Comparte equipo con Àfrika Criado.