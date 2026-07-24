Maristas y Andrea Pérez continúan de la mano en la Liga Challenge

La historia reciente de Sparking Truth Maristas no se entiende sin Andrea Pérez y su trayectoria no se puede explicar sin el club de su vida. La entidad coruñesa y la jugadora de O Porriño —de ahí su apodo, Porri— unieron sus destinos hace casi 15 años (14, concretamente, desde su aterrizaje en 2012) y la dirección deportiva ha considerado que su presencia en Liga Challenge es innegociable. De ahí su renovación para seguir liderando a la escuadra colegial en la campaña 2026-27, donde compartirá vestuario con las también renovadas Eugenia Filgueira, Nuria Ríos, Raquel Botana, Nevena Dimitrijevic, Ana Jiménezy Carla Naya a las órdenes de Fernando Buendía.

«Hablar de Porri es hablar de los cimientos y el alma de este club. Son ya muchos años defendiendo estos colores con una entrega incondicional, siendo un faro tanto para sus compañeras como para toda la cantera. Su ejemplo diario y su amor por este escudo demuestran que hay historias que están hechas para seguir creciendo juntas», afirma el club en un comunicado en sus redes sociales, en el que destaca el valor humano e intangible que Pérez aporta a la estructura de cantera, donde también ejerce funciones.

Una campaña difícil

El último curso no fue sencillo para la jugadora porriñesa. Los problemas físicos, las lesiones —que ya la lastraron en la recta final de la temporada 2024-25— y la competencia de jugadoras destacadas en los planes de Buendía, como Sofía Arcos o Brenda Fontana, mermaron su presencia sobre la pista. Aun así, promedió 3,8 puntos, 2 rebotes, 0,6 asistencias y 2,4 de valoración en poco más de 9 minutos por duelo y tuvo tiempo de dejar actuaciones memorables, como la que realizó frente al Ointxe en la recta final de la liga regular con 24 puntos, 3 capturas y 27 de valoración. Fue la MVP del encuentro.

Su continuidad garantiza la presencia de uno de los grandes pilares, tanto deportiva como extradeportivamente, del proyecto de Maristas en la última década. Una líder sobre el parqué, un ejemplo para la base y una referente para la afición que, cada vez más, copa las gradas del pabellón colegial cada 15 días.

Carla Naya y las cuentas pendientes

A la par que la renovación de Andrea Pérez, Maristas también ha comunicado que cuenta con Carla Naya para el desafío de la Liga Challenge. La jugadora de Arteixo, habitual en los entrenamientos y en las convocatorias del primer equipo, aunque con alternancia en el filial, aportará «garra defensiva, carácter y entrega» al vestuario de Fernando Buendía.

Carla Naya, a la izquierda, se abraza a Brenda Fontana en la celebración del ascenso de Maristas el pasado mes de mayo. / CASTELEIRO

Con las salidas de Sofía Arcos y Sonia Bra confirmadas, junto a las siete renovaciones ya ejecutadas, a la secretaría técnica le queda por resolver el futuro de dos de los grandes baluartes del ascenso, Josefina Zeballos y Brenda Fontana, así como realizar alguna incorporación que eleve el listón competitivo en el segundo peldaño del baloncesto nacional.