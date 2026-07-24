La plaza de María Pita será la nueva meta de la carrera popular Coruña 10 en su vigésima edición

El atletismo coruñés se cita el próximo 4 de octubre para vivir una de las grandes citas del año. La carrera popular Coruña 10 regresa para su vigésima edición y lo hace con cambios sustanciales para conmemorar sus veinte años de vida. La novedad más destacada será el cambio de meta, que pasa a estar en la plaza de María Pita, un lugar emblemático de la ciudad que, además, cuenta con capacidad para acoger los puestos y los espacios destinados a los servicios complementarios de la carrera.

La nueva localización será el broche de oro a un recorrido que comenzará diez kilómetros antes, en la avenida de Montoto, y recorrerá múltiples zonas de la ciudad como el entorno de los Cantones, Linares Rivas, la avenida del Ejército, Oza, con un tramo en el interior del muelle, o la plaza de Ourense.

La prueba, además, contará con varios atletas de élite entre los participantes, que se desvelarán a lo largo de los próximos meses. El primero lo descubrirá el propio Concello a través de sus canales oficiales el próximo martes, 28 de julio.

Inscripciones abiertas

Más allá de los nombres destacados, en la C10 habrá espacio para todo el mundo. El plazo para anotarse y participar está abierto desde este mismo viernes, con los primeros 3.000 dorsales disponibles. En función de la demanda, el Concello habilitará una lista de espera y el número de plazas podría aumentar. Las personas desempleadas, las mayores de 65 años y las pertenecientes a familias numerosas gozarán de bonificaciones especiales.

Dentro del periodo de inscripciones, existen tres fases diferentes. La primera, desde el 24 de julio al 16 de agosto, permite reservar dorsal a precio reducido. Después, se abrirá un plazo ordinario hasta el 15 de septiembre. Y, por último, un intervalo extraordinario, el 26 y 27 de septiembre, siempre y cuando no se agote la cuota de participación.

Los participantes que residan fuera de la ciudad, además, gozarán esa semana de descuentos especiales de entre el 8 y el 25% en alojamientos hoteleros, después del acuerdo alcanzado entre el gobierno municipal y el Consorcio de Turismo e Congresos e a Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña (Hospeco).

Participantes en una edición anterior de la carrera popular Coruña 10. / VICTOR ECHAVE

Participación femenina

Una de las grandes patas que sostiene el éxito reciente de carreras como la Coruña 10 es la presencia de mujeres en las listas de inscritos. Así lo destacó este viernes la alcaldesa, Inés Rey, en el acto de presentación del evento: «En los últimos años, estamos trabajando mucho para integrar las actividades deportivas en las políticas municipales en materia de igualdad y, paso a paso, estamos viendo progresos esperanzadores».

Los números respaldan las palabras de la regidora municipal. La edición de la C10 en 2025 contó con un total de 725 atletas femeninas, casi un 28% del total y más que nunca en la historia de la prueba. Pero no solo ocurre con la cita de los diez kilómetros. En la Coruña 21 del pasado mes de marzo, la media maratón, se inscribieron más de 300 mujeres, también la cifra más elevada de su historia. Para mantener esta línea, el Concello planea varias acciones promocionales junto a grandes referentes del mundo del atletismo, como Solagne Pereira, que ganó la Coruña 10 en cuatro ocasiones.