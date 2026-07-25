El gigante ucraniano Dmytro Skapintsev cierra la pintura del Leyma Coruña

El Leyma Coruña ya tiene el tejado para su casa en la segunda temporada de su historia en la Liga ACB. El conjunto naranja confirmó este sábado el fichaje de Dmytro Skapintsev, pívot ucraniano de 28 años y 2,16 metros de estatura que llega para completar la rotación en la pintura junto a Karlis Silins y George Conditt IV. Procede del Hapoel Jerusalén y llegó a debutar con los New York Knicks en la NBA tras formar parte de su filial en la G-League. Es, ya, el undécimo jugador confirmado para esta temporada a las órdenes de Carles Marco.

Formado en la liga ucraniana, en los Cherkasy Monkeys y con un breve paso por el Kyiv Basket y el Pieno Zvaigzdes lituano, Skapintsev se labró en los últimos cuatro años una buena reputación en Estados Unidos. Jugó la Summer League con los New York Knicks y con los Portland Trail Blazers. En la G-League, la filial de la NBA: Brilló en las filas de Westchester Knicks, hasta el punto de convencer al equipo neoyorquino para participar en un par de encuentros de la mejor liga de baloncesto del mundo en la temporada 2023-24. Demostró sus virtudes, también, en los Maine Celtics y en los Rip City Remix, equipo por el que también pasó Conditt. En la escuadra de Portland llegó a promediar 10,1 puntos, 8,2 rebotes y 2,9 asistencias por partido.

El curso pasado regresó al baloncesto europeo para jugar en el Hapoel Jerusalén, donde bajó sus cifras y su cantidad de minutos en la pista, pero jugó la Eurocup. Aun así, se mantuvo en 5,4 puntos y 5,8 rebotes. No obstante, ha sido un fijo en las convocatorias de la selección ucraniana en el último lustro. En las últimas ventanas FIBA mostró todo su arsenal e incluso llegó a disputar buenos minutos ante España en marzo, aunque en ambos encuentros se impuso el combinado de Chus Mateo. Este mismo mes de julio firmó 17 puntos, 14 rebotes y 3 asistencias ante Georgia.

Potencia para la pintura

El Leyma Coruña sabía que en su regreso a la Liga ACB quería ser fiel a sí mismo. Buscó en el mercado cincos capaces de correr, defender y, sobre todo, cerrar el rebote. Skapintsev es un especialista de esta última tarea con su envergadura y unas cifras que le han avalado durante toda su carrera. Esta será su primera experiencia en el baloncesto español.

Poderío centímetros de altura para completar una pintura en la que el Leyma volverá a contar con tres pívots. Karlis Silins, que ya conoce la casa, ofrece opciones más abiertas, con capacidad para tirar desde el perímetro en algunas ocasiones. George Conditt IV, que ya causó buena impresión en la ACB con Gran Canaria, aporta también físico. Cerrar el rebote e imponerse bajo los dos aros será vital para que el conjunto de Carles marco logre replicar su juego y sus éxitos en la máxima categoría. Con Skapintsev, se asegura un guardaespaldas de lujo en la zona.

El proyecto del Leyma

Con Skapintsev, el Leyma Coruña suma once jugadores bajo las órdenes de Carles Marco. Seis son renovados del curso pasado (Dídac Cuevas, Caio Pacheco, Paul Jorgensen, Guillem Jou, Jacobo Díaz y Dino Radoncic). A ellos se suma el base estadounidense Alonzo Verge, que ya tuvo un breve paso por A Coruña en la temporada 2024-25, el alero lituano Lukas Uleckas y los interiores Silins, Conditt y el propio cinco ucraniano.

Queda todavía un hueco para completar una lista de doce jugadores, con la posibilidad de ampliar el róster a trece y aceptar siempre un descarte en las convocatorias. Tras apuntalar el juego interior, una vez confirmada la salida de Ilimane Diop, los deberes se centran, ahora, en el perímetro. Jorgensen es el único escolta en nómina. Queda redondear esa posición con un jugador, quizá, capaz de cubrir también el rol de tres. Un alapívot para alternarse con Radoncic y Jacobo no es, tampoco, descartable.