Jos Portos y Gonzalo Pozo toman las riendas del banquillo del CRAT

El CRAT Rialta ya tiene nuevos entrenadores. Jos Portos y Gonzalo Pozo, Gonpo, tomarán las riendas del banquillo del conjunto de arquitectura técnica la próxima temporada 2026-27. Reemplazan a Pablo Artime y Juan Pablo Chorny, que comandaron el proyecto coruñés durante las últimas campañas. Jos ya trabajó con el plantel el curso pasado junto a Artime. Ahora, asume el mando del equipo que quiere volver a soñar en grande en la División de Honor Iberdrola.

Más de veinte años ligado al conjunto de arquitectura técnica. Jos Portos toma ahora las riendas de un CRAT que ya es un hogar para él. Ya comandó al equipo que obtuvo su primer título de la máxima competición del rugby femenino español en 2015. Conoce como pocos la casa y buscará nuevos éxitos con el conjunto cratarian. Junto a él llega savia nueva al banquillo. Gonpo, con 28 años, será el otro entrenador del quince coruñés. Comenzó su carrera en los banquillos con 16 años. Formado en el Industriales de Madrid, trabajó con categorías inferiores, tanto de XV como de Sevens, tuvo experiencias en cuerpos técnicos de Francia y Nueva Zelanda. Desde hace tres años dirigía al filial del CRAT y las escuelas del club.

El proyecto del CRAT

El CRAT afronta la próxima temporada con un proyecto continuista en el que los refuerzos marcarán sus opciones de volver a luchar en la zona alta de la tabla. Tras un año y medio con malos resultados, el conjunto coruñés firmó el curso pasado un final de temporada casi perfecto. Llegó a la final de la Copa de la Reina y alcanzó la fase final por el título de la División de Honor Femenina. No se pudo llevar ninguno de los títulos, pero mostró la evolución de un proyecto que se mantiene fiel a su cantera.

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Para el nuevo curso, el club contempla dos incorporaciones. Llegan Sara Rodríguez, zaguera procedente del Barça Rugby, e Idaira García, que llega del Cocos de Sevilla. Siguen, también, jugadoras decisivas como Ana Peralta, Chía Alfaro o la cullerdense Isa Rodríguez, que hace unas semanas se proclamó campeona de Europa sub 18 con la selección española. Por otro lado, dejan el proyecto Daniela Baeza, Cata, Oihane López y María Morant.