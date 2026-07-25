El Liceo confirma su calendario de partidos en la Champions

El Liceo conoció este viernes su hoja de ruta en el nuevo formato de la WSE Champions League. El conjunto verdiblanco arrancará su camino en la máxima categoría continental el jueves 26 de noviembre. Visitará al Calafell en el Joan Ortoll para iniciar una fase de liga que concluirá el día 25 de febrero de 2027, cuando recibirá al Igualada en el Palacio de los Deportes de Riazor.

Vuelve a cambiar el formato de la Champions de hockey sobre patines. La competición abandona la fase de grupos y cuenta ahora con un sistema de liga con seis partidos para cada uno de sus doce participantes. De esta manera, no se enfrentan todos entre sí, sino a una selección de conjuntos distribuidos por su ranking, con tres encuentros en casa y otros tres a domicilio.

Al conjunto coruñés le toca empezar su camino lejos del Palacio de Riazor. Iniciará su camino el día 26 de noviembre en el Joan Ortoll de Calafell. Solo tendrá un compromiso más antes de concluir el año. Será el jueves 10 de diciembre ante el Benfica, vigente campeón de la liga portuguesa, sobre el parqué de Riazor. 2027 arrancará con dos compromisos en enero y otros dos en febrero. El 7 de enero tocará viajar a Portugal para medirse al HC Braga. Quince días después, el 21, será el regreso de César Carballeira con el Porto al Palacio de los Deportes de Riazor. El 11 de febrero será el duelo a domicilio contra el Sporting CP de Nil Cervera. El Igualada, el 25 de ese mes, será el último rival de la fase de liga. Los arlequinados visitarán A Coruña con el recuerdo reciente del título de OK Liga que alzaron en San Juan.

Siguiente ronda

El Liceo buscará en esta fase de liga meterse entre los cuatro mejores clasificados para pasar directamente a la final a ocho. Los clasificados entre el quinto y el duodécimo puesto deberán jugar un play off, a ida y vuelta, para repartir las otras cuatro plazas restantes en la fase final por el título.

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Repetirán, entonces, el sistema de la temporada pasada: eliminatorias a un único partido desde cuartos de final en una sede única. Nuevo formato, pero misma ilusión y ambición para un Liceo que nunca le pierde la cara a una competición que ya conquistó en seis ocasiones.