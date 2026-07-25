Nil Ibáñez y Aida Beltrán se imponen en la Travesía ao Dique de A Coruña

Brazadas, neoprenos y gorros se llevaron este sábado toda la atención en las inmediaciones del dique de abrigo de A Coruña. La ciudad celebró la 54ª edición de la Travesía ao Dique, una prueba histórica de aguas abiertas en la que se dieron cita más de 200 nadadores entre todas las categorías de competición. Nil Ibáñez, del Club Natación Granollers, y Aida Beltrán, del Atlètic Barceloneta, se impusieron en las clasificaciones masculina y femenina de una prueba de máxima exigencia que volvió a reunir a los mejores en una prueba puntuable para la Copa del España y el circuito gallego de aguas abiertas.

3.500 metros en el entorno del dique de abrigo de A Coruña, con un paisaje y unas aguas que ya son tradición en la natación española. Ese fue el escenario en el que los mejores nadadores de aguas abiertas de España se retaron entre sí en busca del mejor registro. El triunfo se lo llevó el catalán Nil Ibáñez, el mejor todos los participantes. Completaron el podio dos representantes del Club Natación Liceo. Xoel Cubeiro se quedó con la medalla de plata y Santiago Avilés, con la de bronce.

En la categoría femenina, el cuadro de honor fue totalmente foráneo. El Atlètic Barceloneta se llevó dos medallas, pero no pudo optar al doblete en los dos primeros puestos. Aida Beltrán consiguió el triunfo final en la prueba absoluta y Alba Mestre se quedó con la tercera posición del podio. Entre medias, Blanca Alonso, del Ciudad de Oviedo, se aseguró la segunda plaza de la general.

Seguridad y entrega de premios

La jornada de natación en el dique de abrigo se completó con los nadadores de categoría master y los menores. Salieron cinco y diez minutos más tarde que los competidores absolutos para confirmar el presente y el futuro de esta modalidad. Durante toda la jornada de competición, la seguridad de los participantes corrió a cargo de la Cruz Roja del Mar y del Grupo de Rescate Acuático de los Bomberos de A Coruña.

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En la ceremonia de entrega de trofeos participaron el concejal de Deportes, Manuel Vázquez, el presidente de la Federación Galega de Natación, Juan Carlos Brión, y Boris Mosquera, de Blue Leaders. Estuvieron acompañados por el presidente del Club Natación Coruña, Raúl Solleiro, que ejerció de organizador de la cita