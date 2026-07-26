El coruñés Pedro García, subcampeón de Europa sub 17 de hockey sobre patines

El coruñés Pedro García se proclamó este fin de semana subcampeón de Europa sub 17 junto a la selección española. El combinado nacional volvió a quedarse con la miel en los labios en la competición continental, que en esta edición se disputó en Braga. Llegó a la final, pero cayó ante Portugal 3-2. El jugador del Dominicos marcó uno de los tantos de España en el duelo por la medalla de oro, pero no fue suficiente para doblegar a los anfitriones.

España y Portugal volvieron a demostrar su hegemonía en el hockey europeo. Empataron en la jornada inaugural de la fase de grupos y, por diferencia de goles, fueron los lusos quienes se quedaron la primera plaza. España goleó 0-4 a Francia y 5-2 a Italia. En esta última goleada participó el jugador del Dominicos, autor del momentáneo 4-1 ante el combinado transalpino. Ya en las rondas eliminatorias, el combinado español apeó con facilidad a Andorra (8-2) en cuartos de final y a Suiza (8-0) en la semifinal. Pedro García volvió a ver portería ante la selección helvética.

Pedro García, segundo de pie por la derecha, con la selección española en la final del Europeo sub 17 contra Portugal / WSE

En una final de poder a poder, Portugal golpeó dos veces en el primer tiempo. Francisco Carvalho abrió la lata en el minuto 6 y dobló la ventaja de su combinado a poco menos de diez minutos para el descanso. Emergió entonces el jugador del Dominicos, que recortó diferencias a apenas un par de minutos de enfilar el camino hacia los vestuarios. Portugal no vaciló y recuperó los dos goles de diferencia gracias a un nuevo tanto de Carvalho, que redondeó su triplete particular. Oriol Castro maquilló el 3-2 final ya en los últimos instantes, con la final sentenciada.

Título femenino

Aunque la selección masculina tuvo que contentarse con la medalla de plata, la femenina sí conquistó el oro en Braga. Gobernó el torneo con mano de hierro desde la fase de grupos y se abrió paso goleada tras goleada hasta la final. Ni siquiera las portuguesas pudieron aplacar al combinado español. Un hat trick de Julita Rovira, con un tanto antes del descanso y otros dos en el segundo acto, sirvieron para encarrilar el triunfo en la final.

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Una plata y un oro para confirmar el presente y el futuro del hockey español. Con Pedro García, también está asegurado el porvenir del hockey coruñés.