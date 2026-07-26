Manu Taibo se queda a 19 milésimas del oro en la maratón del Campeonato de Europa patinaje de velocidad

19 milésimas de segundo separaron al coruñés Manu Taibo de la medalla de oro en la prueba de maratón del Campeonato de Europa de patinaje de velocidad. El patinador de la SCD Rabadeira se llevó la medalla de plata en la prueba reina de la competición, que se clausuró ayer en Cadarno al Campo (Italia). Cierra su participación con dos preseas, tras conquistar también el oro en la prueba de relevos junto a sus compañeros en la selección española Chevi Guzmán, Patxi Peula y Daniel Milagros.

Las carreteras de Cadarno al Campo no sirvieron para fragmentar el pelotón de una maratón que tuvo más tintes de etapa del Giro de Italia. Avanzó el grupo de favoritos junto durante toda la prueba y las diferencias fuero ínfimas al llegar a la meta. Un esprint final después de 42 kilómetros sobre ruedas sirvió para establecer el orden de los 26 primeros clasificados, que cruzaron la línea de meta en un margen de apenas seis segundos. La diferencia fue todavía más apretada en el top 20, que se concentró en apenas dos segundos.

Entre todos los lobos hambrientos de una presea, Manu Taibo fue uno de los que se llevó la pieza mayor. Apuró como pocos sus opciones hasta cruzar la línea de meta y sus patines marcaron una diferencia tan ínfima como valiosa. Paró el cronómetro en un tiempo de 56.17.747. Solo 19 milésimas, la distancia que le sacó el belga Bart Swings, evitaron que el patinador oleirense se hiciese con el triunfo. La plata no supo a poco. Por detrás llegaron el italiano Alessio Clementoni, que completó el podio, el alemán Felix Rijhnen, que se quedó a las puertas, o su compatriota Patxi Peula, que también se quedó a un suspiro de colarse en el cuadro de honor.

Dos medallas en el Europeo

Manu Taibo se lleva una medalla de plata y acaricia la de oro en la prueba reina del Campeonato de Europa, pero no es la única presea que suma a su palmarés esta semana. El patinador oleirense se proclamó campeón de Europa en la prueba de 3.000 metros relevos junto a Chevi Guzmán, Patxi Peula y Daniel Milagros. El cuarteto español se impuso a Francia y Bélgica, que completaron el podio.

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El patinador de la SCD Rabadeira acudirá con la selección española a los Juegos Mediterráneos de Taranto (Italia). En el horizonte aparecen, también, los World Skate Games, que se celebran este otoño en Asunción (Paraguay).