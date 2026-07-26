Xoel Cubeiro y María González reinan en la Travesía Costa Oleiros

Las aguas de la ría de A Coruña se tiñeron del color de los bañadores este fin de semana. Tras la Travesía ao Dique que se disputó este sábado en el entorno de Marina Coruña, la acción se trasladó este domingo a la playa de Santa Cristina para la disputa de la undécima edición de la Travesía Costa Oleiros. La tercera cita del calendario de la competición de aguas abiertas de Galicia iluminó el arenal oleirense, que sirvió de salida y de meta para los más de 200 nadadores inscritos. Xoel Cubeiro, en la categoría masculina, y María González, en la femenina, se llevaron el triunfo en la distancia más larga, los 3.000 metros.

El clima y el estado del mar acompañaron a los participantes que este domingo tomaron el protagonismo en el entorno de la playa de Santa Cristina. Los primeros en saltar al agua fueron los nadadores inscritos en la prueba larga, de 3.000 metros de longitud. El recorrido, con salida y llegada al mismo arenal oleirense, se adentró en las aguas de la ría, bordeando un par de boyas para seguir el litoral hacia Bastiagueiro, antes de dar media vuelta y volver al punto inicial.

Resultados de la travesía

Fue una prueba exigente que puso a prueba la resistencia y la capacidad de recuperación de algunos de los nadadores, que este sábado participaron también en la Travesía ao Dique, organizada por el Club Natación Coruña. Ese fue el caso del ganador, a quien no le pesó doblar los esfuerzos este fin de semana. Xoel Cubeiro, nadador del Club Natación Liceo, fue el primero en llegar a la orilla de Santa Cristina y proclamarse vencedor de la distancia más larga de la Travesía Costa Oleiros. En la categoría femenina, el triunfo cayó en manos de María González, la más rápida en completar el recorrido.

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Una hora después de la salida de los inscritos en la distancia larga, llegó el turno de los participantes de la prueba corta, de 1.000 metros de longitud. Tuvieron que afrontar un recorrido similar, con un tramo de ida y vuelta desde la orilla, mar a dentro, hasta llegar a la altura de la isla de Santa Cristina. Rita Tubío fue la ganadora de la distancia corta. La nadadora del Club Natación Boiro ya fue bronce júnior femenino en los 3.500 metros de la Travesía ao Dique este sábado.