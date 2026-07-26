Yulenmis Aguilar se proclama campeona de España de jabalina tras superar su lesión de codo

Yulenmis Aguilar pasó hace trece meses por el quirófano para recuperarse de una vez por todas de los problemas físicos que arrastró antes y después de conseguir un diploma en los Juegos Olímpicos de París 2024. Durante el invierno pasado, la lanzadora hispanocubana afincada en Oleiros regresó a los entrenamientos en Bastiagueiro. Su gran meta era el Campeonato de Europa y, por ahora, va en el camino ideal. Se proclamó este domingo en Málaga nueva campeona de España de lanzamiento de jabalina. Se aseguró el oro con una marca de 59,78 metros, todavía con margen para alcanzar sus mejores registros de otras temporadas. Yulenmis está de vuelta y las próximas paradas pasan por el Europeo de Birmingham y por los Juegos del Mediterráneo.

"Era volver o dejarlo y, cuando pones las cosas así, directamente en la balanza, sabes que tienes que seguir", confesó la atleta hispanocubana a LA OPINIÓN cuando retomó sus entrenamientos hace unos meses. Una lesión en el hombro y otra, derivada de la primera, en el codo, lastraron a la lanzadora en las últimas temporadas. Se sobrepuso al dolor para brillar en París, en su primera gran cita representando a España, pero el año pasado dijo basta. Pasó por el quirófano para poder extender su carrera deportiva más años y evitar daños mayores en su brazo, consciente de que el proceso de recuperación sería largo. "Sé cómo salir del pozo, no es la primera vez que caigo y conozco el camino de vuelta", advertía el pasado mes de enero.

Campeona de España

El trabajo silencioso en Bastiagueiro, a las órdenes de Raimundo Fernández, su entrenador, fructificó este fin de semana en el Campeonato de España. En 2022, aun bajo bandera cubana, participó en el campeonato nacional español fuera de concurso y firmó una plusmarca personal de 64,17 metros. En 2024 consiguió la nacionalidad española y, a pesar de tener ya dolores en el hombro, se aseguró el título de campeona de España, acudió al Europeo y fue sexta en los Juegos de París. Este año, por ahora, ya tiene en sus manos se segunda corona nacional.

Logró este domingo en Málaga una mejor marca de 59,78 metros. La consiguió en el cuarto de los seis intentos de los que dispuso. Comenzó fuerte, con dos lanzamientos por encima de 57 y, aunque fueron nulos el tercero y el quinto, estableció entre medias el mejor registro de la sesión. La lanzadora hispanocubana se quedó todavía lejos de sus mejores registros, por debajo, incluso, de los que consiguió hace un mes en la Copa de España de clubes, pero contó con un amplio margen sobre sus competidoras. Yiset Magali Jiménez terminó segunda con un mejor lanzamiento de 53,62 metros y Paula Redondo fue tercera al clavar su jabalina en 48,15 metros.

Próximos retos de Yulenmis

Yulenmis Aguilar aseguró este fin de semana su título de campeona de España, pero ya tenía bajo el brazo el billete para las dos grandes competiciones internacionales de este verano. En junio logró la mínima para acudir al Campeonato de Europa, que se disputa en Birmingham (Reino Unido) entre el 10 y el 16 de agosto. La atleta afincada en Oleiros firmó una marca de 61,83 en la Copa de España de clubes, donde representa al Valencia Club de Atletismo. Era, entonces, la quinta mejor marca europea de la temporada y su tercer mejor registro como española. Llegará a territorio británico con un nivel que la avala como una seria contendiente a las medallas.

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Además del Europeo, el gran objetivo que se marcó al pasar por el quirófano, Aguilar tiene otra cita internacional a la vuelta de la esquina. Forma parte de la delegación española que participará entre el 30 de agosto y el 3 de septiembre en los Juegos del Mediterráneo, que en esta ocasión se disputan en la localidad italiana de Taranto.