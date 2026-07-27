Jorge de la Riva coloca al golf de A Coruña en lo más alto de Europa

El golf de A Coruña se instala en la élite europea. El golfista Jorge de la Riva Vázquez logró este fin de semana la medalla de plata en el Campeonato de Europa Sub 16 celebrado en el campo de golf El Saler, en Valencia. El coruñés se quedó a solo seis golpes de lograr la medalla de oro, pero cerró su participación en el torneo con buen sabor de boca.

Su recorrido en el Europeo

El éxito de De la Riva formó parte de un fin de semana redondo para las grandes promesas del golf nacional. En Valencia, España se consolidó como una de las potencias continentales del futuro, al terminar en el podio de las tres categorías en las que se dividía la competición: masculina, femenina y por equipos.

El golfista coruñés destacó individualmente en la competición masculina. De la Riva llegó a la jornada final como colíder junto a su compañero de equipo Martín Cervera y mantuvo un juego sólido y consistente durante todo el día, pero una exhibición inesperada de Tao Pamerika lo alejó de la medalla de oro. El francés concluyó su participación en Valencia con una tarjeta de 65 golpes (-7) que le permitió rebasar a todos sus oponentes a última hora y subirse a lo más alto del podio. De la Riva se quedó a tan solo seis impactos del gran vencedor, pero fue capaz de asegurar el subcampeonato sin sobresaltos.

En la clasificación por equipos, el conjunto español formado por el coruñés, Martín Cervera, Chanya Huaysan y Rut Díaz terminó segundo, por detrás de Francia, con 638 golpes. En categoría femenina, la propia Rut Díaz engrosó el palmarés nacional con una medalla de bronce muy trabajada en la última jornada.

El coruñés Jorge de la Riva, tercero en la fila de arriba por la derecha, celebra con el resto del equipo español en Valencia. / EGA

Un «orgullo inmenso» para la ciudad

El Real Club de Golf de A Coruña, entidad de la que De la Riva es socio, celebró un «resultado extraordinario» que premia muchos «años de esfuerzo, constancia y pasión». El club coruñés también se mostró orgulloso de ser el hogar de la gran perla del golf autonómico desde sus primeros golpes: «Creció entre nuestros hoyos, aprendió los valores del golf y comenzó a construir el sueño que le he llevado a situarse entre los mejores jugadores de Europa». La institución le tilda de «referente» para «los niños y niñas que hoy empiezan a soñar» con dedicarse a la práctica del golf y resalta que «el trabajo, la dedicación y la ilusión dan sus frutos»