Laura Maestro, polivalencia y experiencia para la línea de tres cuartos del CRAT

El mercado de fichajes del CRAT Rialta avanza sin prisa, pero sin pausa. Las primeras en incorporarse al proyecto coruñés para el curso 2026-27 fueron Sara Rodríguez, procedente del Barça, e Idaira García, que regresa a Elviña tras una breve aventura en el Cocos de Sevilla. Después, el club coruñés garantizó el relevo en el banquillo con la llegada de Jos Portos y Gonzalo Pozo para ocupar el lugar que dejaron Pablo Artime y Juan Pablo Chorny. Y, este lunes, la entidad ha comunicado la llegada de Laura Maestro para aportar poso y competitividad a las filas del Arquitectura Técnica.

Trayectoria contrastada

El camino de Laura Maestro en el rugby ha sido más de constancia y trabajo que de efervescencia y suerte. Natural de Burgos, compitió más de una década en su ciudad natal y fue una de las fundadoras del Pingüinas Rugby Burgos, donde, además de jugar, llegó a ejercer de presidenta. A la experiencia burgalesa, sumó su paso de una temporada en el Cus Cosenza italiano, que le aportó experiencia internacional.

En la selección española también ha tenido presencia. Este mismo verano, sin ir más lejos, disputó el Campeonato de Europa de Seven en Hamburgo (Alemania), donde logró la medalla de bronce.

El principal punto fuerte de Maestre es la versatilidad. La jugadora burgalesa se desenvuelve habitualmente en la posición de tres cuartos, pero también puede actuar como zaguero, ala o centro si las necesidades del equipo lo requieren. En ataque, destaca por su buen pie, su cambio de ritmo, su velocidad y su capacidad para quebrar, mientras que en defensa exhibe una buena técnica de placaje y un gran compromiso colectivo. Hace un par de temporadas, llegó a ser la máxima anotadora de la División de Honor B y sabe lo que es anotarle puntos al CRAT.

Otros movimientos

Más allá de los fichajes, los despachos del CRAT trabajan sin descanso para configurar lo antes posible el equipo que competirá en la Liga Iberdrola una nueva temporada. Sara Rodríguez, Idaira García y Laura Maestro se suman a una plantilla de la que han salido cuatro jugadoras: Daniela Baeza, Catalina Luxora, Oihane López y María Morant. El club, sin embargo, tratará de hacer un esfuerzo por retener en A Coruña a figuras como Mariana Romero, Maica Martí, Ana Peralta o Chía Alfaro, que ya ha renovado, para intentar cambiar de chip y pasar de pelear por mantener la categoría a volver a luchar en lo más alto de la tabla.