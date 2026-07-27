El Leyma Coruña define su pretemporada: nivel de ACB y clausura frente al Manresa en Riazor

Fechas marcadas y calendario cerrado para el verano del Leyma Básquet Coruña. El club coruñés ha publicado su hoja de ruta previa al reestreno en ACB con una exigente colección de rivales que pondrán a prueba los mimbres naranjas antes de su segunda experiencia en la máxima categoría. Obradoiro, Palencia, San Pablo Burgos, Bilbao Basket y Manresa son los rivales ya establecidos, que podrían sumar al Breogán y al COB en función del sorteo de la Copa Galicia que se disputará el primer fin de semana de septiembre en el Fontes do Sar.

Un nivel de primera

El Leyma ha decidido forjarse entre iguales para llegar al inicio de liga bien rodado y con las principales lecciones aprendidas. Por ello, de los cinco oponentes que tiene cerrados para los amistosos de verano, cuatro de ellos son equipos de ACB a los que se encontrará a lo largo de la temporada. Obradoiro, San Pablo Burgos, Bilbao y Manresa pondrán a prueba a los pupilos de Carles Marco, que deben empezar a rendir desde el 10 de agosto, cuando comience a rodar el nuevo proyecto.

El primero en desafiar al conjunto naranja será el Obradoiro de Diego Epifanio y Yunio Barrueta en Vilagarcía de Arousa (25 de agosto, 20.30 horas). Cuatro días después del primer derbi, los hombres de Marco se desplazarán a Palencia para verse las caras con los de Natxo Lezkano, el único rival de Primera FEB, pero que el año pasado doblegó a los coruñeses en su pabellón (29 de agosto, 20.30 horas). Entre el 12 y el 13 de septiembre, el Leyma pisará el Coliseum, pero el de Burgos, para medirse al San Pablo y al Bilbao Basket en un intenso fin de semana con horarios todavía por confirmar.

Paul Jorgensen pugna con Dejan Kravic en un Leyma-Obradoiro del curso pasado. / CASTELEIRO

Justo después llegará la cita más esperada del verano para la Familia Naranja, con el primer duelo en A Coruña de la campaña 2026-27. Será el 18 de septiembre, a las 19.00 horas y contra el Manresa, en una cita especial para Guillem Jou, el capitán naranja, formado y consolidado como jugador de élite en el conjunto catalán, y Carles Marco, que se estrenó como entrenador asistente en el banquillo del Nou Congost. El partido, eso sí, se celebrará en el Palacio de los Deportes de Riazor y no en el Coliseum.

La Copa Galicia

Entre amistoso y amistoso, el equipo coruñés disputará el primer título del curso. El fin de semana del 5 y el 6 de septiembre, el Fontes do Sar de Santiago de Compostela acoge la 40ª edición de la Copa Galicia, en la que el Leyma, el Obradoiro, el Breogán y el COB se medirán entre ellos para tratar de conquistar el trono autonómico. El sábado 5 se juegan las semifinales y el domingo 6 la gran final. El sorteo de los emparejamientos se celebrará en los próximos días.

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En la última edición, celebrada en el Coliseum, el Leyma superó al Obradoiro en semifinales y claudicó frente al Breogán en la final, después de un reñido partido que sirvió para poner sobre la mesa las primeras cartas de Carles Marco al frente de la escuadra coruñesa.