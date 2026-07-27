Maristas retiene el talento de Brenda Fontana para disputar la Liga Challenge

El Sparking Truth Maristas sigue sumando piezas a su nuevo proyecto 2026-27. La pívot argentina Brenda Fontana, clave durante el pasado curso para lograr el ascenso a la Liga Challenge, continuará un año más en la entidad coruñesa para competir en el segundo peldaño del baloncesto nacional. Es la octava renovación del verano, después de haber atado a Eugenia Filgueira, Nuria Ríos, Raquel Botana, Ana JiménezNevena DimitrijevicAndrea Pérez y Carla Naya, así como al entrenador, Fernando Buendía. Fontana aterrizó en A Coruña el pasado verano, procedente de la liga universitaria estadounidense y después de haber sido internacional con la selección argentina absoluta, y tardó apenas unas semanas en ganarse el cariño de la afición y la confianza del cuerpo técnico a base de garra, liderazgo, talento y puntos.

Un rendimiento excelso

Los números son los mejores aliados de la jugadora argentina, que puede actuar tanto de pívot como de alapívot. En una campaña, Brenda Fontana promedió 12,2 puntos, 7,2 rebotes, 1,8 asistencias y 15 de valoración. Terminó el curso como la segunda jugadora de Maristas que más puntos anotó, solo por detrás de la uruguaya Josefina Zeballos, y en lo más alto de la clasificación coruñesa de capturas. Ninguna otra compañera cazó más balones sueltos que ella bajo los aros. Pero su excelso rendimiento trasgredió el apartado ofensivo y se trasladó también al defensivo, al acabar la campaña en el podio colegial de balones recuperados, tapones realizados y faltas recibidas.

Brenda Fontana lanza un tiro libre en el Maristas-Gijón del último curso. / Iago Lopez

Sin embargo, el valor de Fontana en el engranaje de Maristas trasciende lo puramente estadístico. «Está bien tener números buenos, pero trato de no guiarme por eso, porque siento que no reflejan la realidad del juego. Hay cosas que a veces se muestran en la planilla y otras que no. El éxito del equipo es mérito de todas, un día destacaré yo y otro día, otra compañera», confesó la argentina en LA OPINIÓN en sus primeros meses en Maristas.

Con 1,85 de altura, la jugadora argentina brilló sobre todo por su carácter y su capacidad de liderazgo en los momentos delicados. Pese a vivir su primer año en el baloncesto europeo, no le pesó la responsabilidad cuando sus compañeras la necesitaron para salir adelante. Prueba de ello son los 29 puntos que firmó en la final de la Liga Femenina 2 contra el GEiEG, que sirvieron para inclinar los dos encuentros —el de Girona, sobre todo, pero también el de A Coruña— y acercar a la escuadra de Fer Buendía a la Liga Challenge.

El club celebra el acuerdo

«Tras ser una de las piezas más determinantes y absolutas protagonistas en la inolvidable temporada del ascenso, Brenda seguirá aportando esa garra innegociable, su talento desbordante y una inteligencia táctica que ya es marca de la casa. Su jerarquía en la pista y su hambre competitiva han enamorado a toda nuestra afición. Su historia con este escudo continúa, demostrando que el talento y el trabajo duro no tienen fronteras», indicó Maristas en sus redes sociales para comunicar la renovación de la argentina.

La continuidad de Fontana confirma la intención de la entidad colegial de mantener al núcleo importante de la plantilla del ascenso en A Coruña de cara a la primera experiencia en la segunda categoría del baloncesto femenino español. Las ocho renovaciones que ya ha anunciado el club deben rematarse con la permanencia de Josefina Zeballos en el pabellón coruñés, después de haber confirmado las salidas de Sofía Arcos y Sonia Bra.