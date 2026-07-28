Adrián Ben, primer atleta de élite confirmado para la carrera popular Coruña 10

La carrera popular Coruña 10 se viste de gala en 2026 para celebrar su vigésima edición. La cita del próximo 4 de octubre reunirá sobre el asfalto de la ciudad a algunos de los primeros espadas del atletismo español, como el mediofondista lucense Adrián Ben. El atleta de A Mariña, que fue finalista olímpico en Tokio 2020 y acaba de revalidar el título nacional de 1.500 metros en el Campeonato de España de Málaga, debutará este año en la prueba reina de A Coruña, aunque en el pasado ya compitió en algunas de las categorías inferiores.

Para octubre, además, Ben podría haber sumado un nuevo éxito a su palmarés internacional —ya fue campeón continental hace tres años en la prueba de 800 metros en pista cubierta—, pues participará en el Campeonato de Europa en Birmingham (Inglaterra) entre el 10 y el 16 de agosto.

Las primeras reacciones

«Es un competidor nato y, por sus valores, un ejemplo a seguir para las nuevas generaciones del atletismo. Con tesón, esfuerzo y humildad ha llegado a lo más alto y eso es un motivo de orgullo para todas las gallegas y gallegos. Será un places contar con él en esta edición tan especial de nuestra carrera más longeva», aseguró la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, sobre la presencia del viveirense en la Coruña 10.

El presidente de la Federación Gallega de Atletismo, Iván Sanmartín, destacó la «garra y el pundonor» de Ben, a quien definió como «un ídolo de masas que aumentará el caché» de la cita coruñesa y «atraerá a mucha gente», tanto a participar como a asistir como público a la misma.

Adrián Ben, considerado como uno de los herederos privilegiados del coruñés Andrés Díaz en el panorama del mediofondo español, protagonizó un vídeo con el propio Díaz para anunciar su presencia en la competición herculina. «No hagas planes para el 4 de octubre, porque nos vemos en tu tierra. Vete preparando, que no me vale que después digas que no estás en forma. Vamos a disfrutar de unos buenos kilómetros y una mañana espectacular», comenta el lucense.

Buen ritmo de inscripciones

Mientras la organización de la carrera desvela poco a poco a las grandes figuras que formarán el elenco de estrellas de la C10 en 2026, casi 800 personas han solicitado ya su dorsal para la competición en apenas cinco días desde el inicio del periodo. El plazo se prolonga desde el pasado 24 de julio hasta el 27 de septiembre, aunque con tres fases destacadas: la primera, con coste reducido, hasta el 16 de agosto; la segunda, hasta el 15 de septiembre; y una tercera y extraordinaria el 26 y 27 de septiembre, siempre y cuando queden plazas libres de las 3.000 que se ofrecen en primera instancia.