Julia Benedetti, convocada por la selección española para los World Skate Games

Julia Benedetti continúa con su progresión internacional. La coruñesa ha sido citada por el seleccionador nacional de Skateboarding, Alain Goikoetxea, para representar a España en los World Skate Games de Asunción (Paraguay) durante el próximo mes de octubre. La rider gallega competirá en la modalidad de park junto a Gadea Moja, Ceco Rendueles, Taiga Gimeno, Alain Kortabitarte, Peio González, Danny León, Egoitz Bijueska y Naia Laso, aunque los dos últimos también participarán en la categoría de vert. Benedetti se subirá al skate entre el 6 y el 10 de octubre para tratar de sumar un nuevo éxito global a su palmarés.

Paraguay, clave para Los Ángeles

La gran cita del patinaje mundial, además, es importante para los intereses futuros de Julia Benedetti. En skateboarding, la actuación y clasificación final en los World Skate Games es puntuable para la carrera por los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, por lo que la competición se convierte en una de las grandes fechas marcadas en rojo en la agenda de la coruñesa, que quiere estar en su tercera cita olímpica consecutiva.

El escenario y la presión no supondrán un problema para Benedetti, acostumbrada a la máxima exigencia pese a tener apenas 21 años. Con 16 debutó en los Juegos Olímpicos de Tokio, en un primer paso que ha derivado en una reconocida carrera internacional. Entre sus últimos éxitos está, por ejemplo, la sexta posición que logró en marzo de este mismo año en el Mundial de Brasil. Fue la primera vez que logró clasificarse para la final de un torneo de primer nivel y, además, la única española en competir entre las mejores riders del planeta. Terminó a 10 puntos del podio, con una marca de 73,86 en su mejor intento, pero fue un nuevo paso adelante para dejar atrás la etiqueta de promesa y convertirse en una realidad dentro del skateboarding español.

Protagonismo de A Coruña

La presencia de Julia Benedetti en Asunción engrosa la lista de coruñeses citados para el gran evento global del patinaje. Además de la rider, la ciudad herculina contará con cuatro deportistas del CPA Maxia en patinaje artístico: Olivia Rey, David Rama y los hermanos Blanco, Marta y Adrián.

En hockey sobre patines tienen papeletas, aunque todavía deben ganarse una plaza en las convocatorias finales, Hugo Mareque, María Sanjurjoy César Carballeira con las selecciones Sub 19, femenina y masculina, respectivamente. Además, en la preselección de Pere Varias han entrado también el compostelano Bruno Saavedra y el portero Blai Roca como representantes del Liceo.

Todavía quedan plazas por asignar y disciplinas por revelar sus listas, como el patinaje de velocidad, en el que el oleirense Manu Taibo es una de las figuras punteras del país.