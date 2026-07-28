Maristas ya conoce su camino en la Copa Galicia: el Ensino, primer escollo en semifinales

La pretemporada del Sparking Truth Maristas comienza a definirse con rivales del más alto nivel. En la antesala del histórico debut del equipo colegial en la Liga Femenina Challenge, el segundo escalón del baloncesto español, la escuadra de Fernando Buendía se preparará pugnando con algunos de los mejores equipos del país. Así lo hará en la Copa Galicia, que se disputará en A Malata (Ferrol) el fin de semana del 11 y el 12 de septiembre y que enfrentará a las coruñesas con equipos de la Liga Femenina Endesa, la máxima categoría nacional. Las entradas ya están disponibles y pueden adquirirse en Ataquilla.com.

Oponentes 'top'

Para luchar por el primer título oficial de la temporada, Maristas tendrá que forjarse entre gigantes. El primero de ellos será el Ensino de Lugo, su contrincante en semifinales el viernes 11 de septiembre (18.00 horas). El cuadro lucense no solo mantuvo su plaza en la élite la pasada campaña, sino que jugó el play off por el título y logró clasificarse para competiciones europeas. Participará el próximo curso en la Eurocup Women. En el banquillo estará un coruñés, Diego Fernández, que ejercerá de ayudante de Suso Garrido por segundo año consecutivo. En la última edición, ambos clubes también se vieron las caras en semifinales, con derrota del combinado colegial pese a una gran actuación de Josefina Zeballos y Nevena Dimitrijevic.

De vencer al Ensino, Maristas jugaría la final de la Copa Galicia el sábado, 12 de septiembre, a las 19.00 horas. El rival sería el vencedor del choque entre el Celta Baloncesto Femenino y el Baxi Ferrol, dos de los equipos más representativos del panorama nacional. El cuadro vigués acaba de ascender y dejar atrás la Liga Challenge, inmerso en un proceso de reconstrucción para volver a ser un fijo entre las mejores escuadras del país. El conjunto ferrolano, que será el anfitrión del torneo, también podría participar en dos competiciones, si es que supera la primera eliminatoria de la Eurocup Women para acompañar al Ensino como representante gallego en el torneo continental. El Baxi, igual que las lucenses, también cuenta con un vínculo coruñés en el banquillo, con un Lino López que militó en las filas del Leyma Básquet Coruña como jugador.

Maristas, un 'David' sin nada que perder

Sobre el papel, es evidente que Maristas parte como el menos favorito de los cuatro participantes para ganar la competición autonómica. Por categoría y por inexperiencia, las coruñesas son el eslabón más débil de un crisol de equipos contrastados y con muchos cursos en la élite a sus espaldas. Sin embargo, el conjunto colegial tratará de inclinar la balanza a su favor en un torneo al que llegará sin presión y con ganas de demostrar que merece un lugar entre los mejores.

De momento, la entidad de A Coruña centra sus esfuerzos en cerrar su plantilla y configurar el proyecto para el exigente desafío de la Liga Challenge. Hasta ahora, ha confirmado las renovaciones de Eugenia Filgueira, Nuria Ríos, Raquel Botana, Nevena Dimitrijevic, Carla Naya, Andrea Pérez, Ana Jiménez y Brenda Fontana, así como las salidas de Sonia Bra y Sofía Arcos. La única incógnita es el futuro de Josefina Zeballos, antes de pasar a anunciar las incorporaciones necesarias para dar un salto de nivel en la segunda división nacional.