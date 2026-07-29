Iván Fernández, el portero que regresa al 5 Coruña tras jugar en Primera División: "No podemos conformarnos con la salvación""

"Se me hizo eterno el momento en el túnel de vestuarios antes de salir a jugar contra el Movistar Inter en Madrid", recuerda con una sonrisa Iván Fernández. El guardameta coruñés de 22 años forma parte de la generación dorada que ha permitido crecer al 5 Coruña hasta establecerse en Segunda B. Él se marchó hace unos años, cuando el Noia le ofreció la oportunidad de entrenar como un profesional en el primer equipo. Llegó a debutar en la máxima categoría y a defender las redes del conjunto noiés ante gigantes como Barça, ElPozo Murcia o Cartagena. Sin embargo, y a pesar de contar con ofertas en otros equipos de España y el extranjero, decidió este verano regresar a casa con todos sus amigos. Se pone a las órdenes de su padre, Emilio Fernández, para elevar las aspiraciones de un equipo, el rojillo, que quiere perder la timidez y atreverse a mirar a soñar con cotas mayores en la categoría de bronce. "No podemos conformarnos con la salvación", advierte.

"La negociación fue fácil. Al tener en casa al entrenador, me dijo 'o vienes al 5 Coruña o no tienes dónde comer'", comenta con humor Iván Fernández. Creció toda la vida en la cantera del conjunto coruñés, formando parte de una generación dorada que ha permitido al club escalar desde categorías autonómicas hasta el tercer escalón del fútbol sala nacional. Se marchó al Noia hace tres años, en una oportunidad difícil de rechazar. "No podía estar mejor. Entraba todos los días con gente de primer nivel", reconoce con orgullo.

Debut en Primera

Alternó partidos con el filial en Segunda B y entrenamientos en las filas del primer equipo. En cada una de las temporadas en Noia tuvo a oportunidad de jugar con los mayores. "Tuve bastante suerte porque las lesiones me respetaron más que a mis compañeros en la portería. Estuve convocado varios partidos como tercer portero y me tocó jugar todos los años. En el primero, ya en septiembre, debuté en la pista del Xota", recuerda.

Iván Fernández contra el balón en un partido contra el Barça. / Cedida

Su progreso llegó hasta la última temporada, en la que tuvo enfrente a rivales de máxima exigencia. "Me tocó jugar contra Barça e Inter, los grandes referentes. También contra ElPozo Murcia y Cartagena", enumera Iván Fernández. Algunas veces tuvo que salir de imprevisto, sin tiempo para dudar. En otras ocasiones, fue imposible sentir los nervios propios de un partido importante. "Contra el Inter, sabía que iba a salir desde el inicio. Quería salir ya a la pista para que se me fuesen los nervios", rememora.

Regreso a casa

Iván Fernández reconoce que tuvo ofertas al acabar la pasada temporada en el Noia. "Me querían equipos de Segunda, el Ibiza o el Martorell. También en segunda francesa, pero no quería salir de España", expone el jugador coruñés, que tomó la decisión mezclando motivos personales y deportivos. "Este año acabé la carrera de Magisterio y este era el año en el que podía moverme por otros sitios y cambiar de aires. Como quiero estudiar un máster, miré si lo había en A Coruña y decidí volver a casa", indica el guardameta.

Su padre será su entrenador, pero conoce también a la mayoría de los jugadores con los que compartirá vestuario. Son sus amigos. "Jugué con casi todos. Salvo Gonzalo Santa Cruz, que se marchó a ElPozo Murcia, estamos los mismos. La integración será fácil, aunque si me toca alguna novatada, habrá que aceptarla", comenta con humor. Además de sus habilidades en la portería, quiere aportar otros intangibles. "Puedo aportar mi experiencia de tres años entrenando con profesionales. Soy de los que intento ayudar a todo el mundo sin recriminar. Como portero, no me callo en ningún momento y no paro de ordenar a mis compañeros", se define Iván Fernández.

Objetivos de la temporada

El 5 Coruña debutó el curso pasado en Segunda B y logró la permanencia matemática en la penúltima jornada. Iván Fernández, que compitió en la categoría con el filial del Noia, apunta a elevar la ambición en todas las áreas. "Me llama la atención el intento de profesionalización del club. Cada vez incorporar más figuras, como un preparador físico. Me dijeron que este año tendremos también un entrenador de porteros. Cada paso cuenta para acercarse a los equipos de élite", reconoce.

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Cree, que las aspiraciones deben ser mayores. "El primer año es de transición, pero, teniendo los pies en el suelo y sabiendo que no somos el equipo más potente, no podemos conformarnos con salvarnos. Ese es nuestro objetivo y, luego, debemos mirar hacia arriba sin complejos", adelanta el jugador coruñés.