Maristas renueva a la artillera Josefina Zeballos

Josefina Zeballos continuará la próxima temporada en las filas del Sparking Truth Maristas. La jugadora uruguaya, que recaló en el equipo coruñés el verano pasado, seguirá una nueva temporada enrolada en el plantel que dirige Fernando Buendía. Será una de las referentes de juego en el estreno del club en la Liga Challenge tras haber rendido el curso pasado a máximo nivel en la Liga Femenina 2. Se suma, así, a un proyecto que conserva el grueso de las jugadoras que obraron el ascenso y que aspiran, con las mismas armas, a amarrar la permanencia en la segunda categoría del baloncesto español.

La internacional charrúa llegó a las filas del conjunto coruñés el curso pasado con la carta de presentación de una anotadora voraz. Estaba llamada a comandar la ofensiva de Maristas y no defraudó en su misión. Certera en el tiro exterior y una jugadora muy segura cuando el balón pasó por sus manos. Promedió 14 puntos, 1,8 rebotes y 1,7 asistencias y acertó un 25% de sus triples. No escatimó en intensidad defensiva y en esfuerzos físicos para contribuir a plasmar sobre el parqué la idea de juego que quiere Fer Buendía en su equipo.

El proyecto de Maristas

Zeballos vivirá su tercera temporada en el baloncesto español y, junto a Maristas, afronta su debut en la Liga Challenge. El equipo coruñés confía en el núcleo de jugadoras que obró el ascenso el curso pasado, al vencer en la final de campeón. Son ya nueve las renovaciones que confirmó el club. Siguen pilares del proyecto desde hace años como Eugenia Filgueira, Andrea Pérez, Nevena Dimitrijevic, Raquel Botana, Ana Jiménez, Brenda Fontana, Carla Naya y Nuria Ríos.

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En el apartado de salidas, el club solo contabilizó, por el momento, la de Sofía Arcos y la de Sonia Bra. La primera regresa a casa, a Málaga, para sumarse a las filas de Unicaja, equipo que será rival de Maristas esta temporada. La segunda puso fin a su etapa en el club tras dos temporadas en las que tuvo un papel secundario en la pista. El club mantiene su compromiso con gente de la casa, aunque todavía tiene que anunciar algún refuerzo llamado a elevar el techo competitivo en Challenge.