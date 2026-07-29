Yulenmis Aguilar: "Cualquier resultado que no sea una medalla en el Europeo, será mediocre"

Yulenmis Aguilar se sometió hace poco más de un año a una operación de más de cinco horas con la intención de reparar su codo dañado, alargar su carrera y llegar en plenas condiciones a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Trece meses después, y pese a convivir con las dudas propias de la recuperación de una lesión de este calibre, la lanzadora de jabalina hispanocubana afincada en Oleiros no pierde ni la ambición ni los resultados. Se proclamó el pasado fin de semana campeona de España con una marca de 59,78 metros y, ahora, pone el listón lo más alto posible de cara al Campeonato de Europa, que se disputa dentro de dos semanas en Birmingham (Inglaterra). "Cualquier resultado que no sea una medalla, será mediocre", se motiva con la exigencia al máximo.

"Este ha sido un año de transición. En diciembre o enero no pensábamos realmente en poder llegar a las competiciones internacionales, pero los resultados fueron saliendo y tanto yo como mi equipo estamos contentos", explica Yulenmis Aguilar. Celebra, sobre todo, haber solventado sus problemas en el codo, aunque todavía sigue renqueante del hombro. "Es una lesión que arrastro y que intentaremos resolver como podamos al final de la temporada. Por ahora, me está permitiendo entrenar de forma correcta, competir y conseguir resultados", confiesa.

Campeona de España

La lanzadora afincada en Oleiros consiguió ya el billete para el Europeo hace unas semanas, cuando firmó una marca mínima en la Copa de España de Clubes. No obstante, acudió el pasado fin de semana al Campeonato de España en busca de un nuevo título nacional. Y no falló. "Quería meterme un resultado más en el bolsillo, mejorar mis marcas de la temporada y crecer a nivel competitivo", explica Yulenmis Aguilar. Aunque no estuvo en riesgo su triunfo, aventajando con holgura a sus inmediatas perseguidoras en la clasificación, se queda con su actitud a lo largo de la competición. "Pude hacer los seis lanzamientos. Me desenchufé y me volví a enchufar dentro de la propia competición sin una rival directa", reflexiona.

Yulenmis Aguilar lanza la jabalina en el campeonato de España. / RFEA

Resalta Aguilar que es una lanzadora que se crece ante rivales exigentes. Confía, por ello, en aspirar a las preseas en el Europeo de Birmingham. "Quizá no estoy al cien por cien, pero todavía quedan quince días en los que poder trabajar y subir mi nivel", advierte. En su mente no contempla como "excelente" algo que no sea estar en el podio. "Estar entre las seis primeras está bien, pero yo busco la medalla", apunta con ambición. Estima que necesitará lanzar la jabalina "por encima de los 62,50 o 63 metros" para poder aspirar a los metales.

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En el horizonte, tras un Europeo en el que quiere establecerse como una de las mejores del Viejo Continente, Aguilar tiene, también, los Juegos del Mediterráneo. "Es una cita menor en comparación con un Europeo, un Mundial o unos Juegos Olímpicos, pero siempre es una buena oportunidad para ponerme la camiseta de la selección", avanza. Más adelante, no deja de prestar atención a Los Ángeles, el gran objetivo por el que decidió pasar por el quirófano. Sin perder la ambición, quiere sumar una medalla tras otra a su palmarés antes de representar a España dentro de dos años en la próxima cita olímpica.