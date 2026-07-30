La capitana Mariana Romero continúa en el CRAT: "Este año tenemos que levantar una copita"

"El CRAT es mi casa y siempre me ha dado alegrías", resume Mariana Romero los motivos por los que lucirá una temporada más los colores del conjunto de Arquitectura Técnica. La jugadora venezolana confirmó su continuidad en las filas del equipo coruñés. "Son ya nueve temporadas", recuerda, entre una mezcla de orgullo por los éxitos vividos desde su llegada a A Coruña y ambición por las metas que el proyecto se marca para la próxima temporada. "Este año tenemos que levantar una copita", anhela con ilusión la capitana.

Mariana Romero sabe de primera mano lo que es tocar el cielo y acariciar el infierno con el CRAT. Ya formaba parte de la escuadra que conquistó la Liga Iberdrola en 2019 y vivió de primera mano otro subcampeonato, el de 2024, en casi una década en las filas del conjunto de Arquitectura Técnica. Estuvo también, en los momentos complicados de 2025, cuando el equipo rozó el descenso a la segunda categoría, algo que solo pudo evitar en la promoción. Esa mala racha se extendió a la primera mitad del curso pasado, aunque lo terminaron como finalistas de la Copa de la Reina y semifinalistas de la fase final por el título de liga. "Fue una montaña rusa de emociones para nosotras. Pudimos remontar en la última etapa. Si el año pasado pudimos sacarlo adelante con la desventaja inicial, no me quiero imaginar lo que podemos hacer este", apunta con ambición.

A nivel personal, se sobrepuso a lesiones que pusieron en riesgo su contribución en el último tramo de la pasada liga y de las que todavía se recupera. "Acabé con un gemelo roto, pero estoy en rehabilitación para llegar a la pretemporada lo mejor posible. Llevo muchas operaciones y el cuerpo lo nota, pero quiero dar un golpe sobre la mesa desde el principio", advierte Mariana Romero.

Un proyecto ilusionante

La capitana del CRAT no rehúye las ambiciones de un proyecto que, por historia, está acostumbrado a pugnar por las posiciones de honor en la clasificación. "Queremos estar en lo alto de la tabla y competir por los títulos. Nos estamos reforzando para ello", apunta. Sabe que El Salvador volverá a ser el favorito al título, como ya lo fue en las dos últimas campañas, con una escuadra que reúne a buena parte de las jugadoras de la selección española. "A nosotras no nos daban como favoritas el año pasado y ahí estuvimos", recuerda Mariana. El CRAT cayó ante las vallisoletanas en las semifinales del título de liga, pero las eliminó para meterse en la final de la Copa de la Reina.

Mariana Romero avanza con el balón. / Casteleiro

Para elevar las aspiraciones, está contenta como un equipo que "ha evolucionado". "Tuvimos muchas bajas, pero también nos reforzamos en posiciones específicas que necesitábamos", reconoce. A las caras nuevas como Idaira García, Sara Rodríguez o Laura Maestro se suma el crecimiento del talento joven que ha conformado la nueva base de la plantilla cratarian, como la coruñesa Isa Rodríguez. "Se queda el grueso de la plantilla, incluidas las veteranas de nivel que llegaron el año pasado. Esperemos que los refuerzos puedan aportar su experiencia y lo que nos hace falta para decantar de nuestro lado las finales", desea.

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Para este nuevo proyecto, la capitana se muestra abierta al cambio en el banquillo. Jos Portos y Gonzalo Pozo relevan a Pablo Artime y Juan Pablo Chorny. "Jos es una pieza fundamental para el club, no solo para el equipo femenino. Siempre ha estado con nosotras, aunque fuese en la sombra", elogia al técnico, que ya sabe lo que es triunfar a nivel nacional con el CRAT.