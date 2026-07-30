Más de cien barcos se dan cita en la Semana Abanca de A Coruña

La vela coruñesa vive este fin de semana sus días grandes del año. La Semana Abanca llega a A Coruña con más de un centenar de barcos, que participarán en las regatas de la Copa de España de Finn y el Trofeo Aurelio Fernández Lage, de Optimist. La competición multináutica de referencia a nivel nacional regresa un año más a la ciudad de la mano del Real Club Náutico, que ejerce de anfitrión. Por delante tienen tres días, desde el viernes hasta el domingo, en los que dominar los vientos y las aguas de la bahía coruñesa.

La competición arranca el viernes por la tarde, con las primeras regatas de la Copa de España de la clase Finn. Serán nueve mangas en total para esta competición de nivel nacional, en la que participarán los mejores regatistas de la vela española. Entre los candidatos a la victoria se encuentra el coruñés Miguel Fernández Vasco, que cuenta en su palmarés con trece Copas de España y seis campeonatos nacionales. Compite en casa y es el rival a batir, aunque no el único contendiente a la primera posición de la clasificación. Manuel Alejandro, del Real Club Náutico de Valencia, y Gerardo Seelinger, del Real Club Náutico de Barcelona, aparecen en la terna de candidatos al trono. Serán, en total, una treintena de embarcaciones las que participarán en la Copa de España en aguas de A Coruña.

Trofeo Aurelio Fernández Lage

La clase Finn se lleva los focos, pero la mayor parte de los barcos en la bahía de la ciudad este fin de semana pertenecen serán Optimist. El Náutico coruñés organiza desde el sábado las regatas open de esta clase que integran el Trofeo Aurelio Fernández Lage. A falta de que se cierren las inscripciones, se estima que se llegará al centenar de embarcaciones, entre las dos modalidades.

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Regata de la clase Optimist, el año pasado, en las aguas de A Coruña. / LOC

Entre los Optimist habrá una reñida batalla gallega, entre los representantes del Real Club Náutico coruñés y el Real Club Náutico de Vigo. Será 18 los representantes de A Coruña, entre ellos, los que lideran el ranking de la federación, con Pablo Gago, Federico Pardo y Emma Pérez a los mandos. Los vigueses llevarán a once patrones, entre ellos, Guillermo García, su mejor clasificado actualmente. También habrá representantes de la ciudad con el Marítimo de Oza y otros gallegos de Canido y Sanxenxo. A ellos se sumará una expedición del Club de Mar San Antonio de la Playa de Baleares.