Edu Lamas regresa al Liceo: "Vuelvo a defender el escudo con el que crecí"

Edu Lamas ya es una realidad en el nuevo proyecto del Liceo. El conjunto colegial hizo oficial el regreso a casa del jugador coruñés después de una larga etapa en Portugal, entre el Benfica y el Porto. Firma por dos temporadas y llega para mantener la competitividad de un plantel, el de Juan Copa, que no quiere bajar el listón y aspira a seguir compitiendo entre los mejores de Europa.

Con un paseo por Monte Alto y una compra en negocios de proximidad. Así presentó el Liceo el fichaje de Edu Lamas. Regresa a casa tras ganarlo todo durante siete años en Portugal. Lo hace con la intención de reforzar un proyecto que asumió la marcha sensible de César Carballeira, que cambia puestos con Lamas entre el Liceo y el Porto. "Echaba de menos pasear por A Coruña, el olor del mar, mi gente, sentir que estoy en casa. Volver no es solo regresar, es volver a defender el escudo con el que crecí", reflexiona Edu Lamas en el vídeo de presentación de su fichaje

Edu Lamas, tras ganar la Champions con el Porto. / FCP

Los colegiales, con el refuerzo de Edu, mantienen el componente físico y defensivo. Suman, también, el gen competitivo de un jugador que lleva una década instalado entre los mejores jugadores del mundo. Con 35 años asume, también, el rol de veterano en un plantel que ya ha apostado por movimientos similares en los últimos años. Ese es el ejemplo de Pablo Cancela, ahora en las filas del Dominicos, o de Toni Pérez, que el verano pasado regresó a A Coruña tras una larga etapa en el Sporting.

La trayectoria de Edu Lamas

El jugador formado en la cantera colegial debutó de verdiblanco en la élite del hockey mundial. Participó en la Copa de Europa de 2011 y en el doblete, OK Liga y Champions, de 2012. Sumó también como liceísta la Copa Continental, la Intercontinental y una Supercopa de España. Tras un paso de dos temporadas por el Barça, regresó a casa, donde explotó de forma definitiva como jugador entre 2017 y 2019.

Edu Lamas celebra un gol con el Liceo en 2018. / Arcay/Roller Agencia

Llamó el hockey portugués y Edu Lamas recogió el recado. En Portugal brilló primero en el Benfica y, luego, en el Porto. Formó parte del conjunto de los dragones que el curso pasado ganó la Champions en Coimbra tras apear al Liceo en los cuartos de final. Con la selección española, se proclamó campeón del mundo en 2016 y de Europa en 2018.

Los fichajes del Liceo

Lamas regresa a casa e invierte el camino que recorre César Carballeira, que cambia A Coruña por Porto para enrolarse en el equipo blanquiazul. Es la primera de las novedades confirmadas en el plantel que, un año más, dirigirá Juan Copa. Franco Platero, también con pasado colegial, cubrirá otra de las fichas que quedan libres, después de que el Sporting pagase la cláusula de rescisión de Nil Cervera para llevárselo a Lisboa. El argentino sumará gol y habilidad a un proyecto con el que ya sabe lo que es triunfar. Ganó la Copa del Rey de 2021.

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El tercer nombre nuevo llegará desde el filial. Eloi Martínez, portero del Liceo B en OK Bronce, ocupará la vacante que deja Martín Rodríguez. Completará la rotación bajo palos con Blai Roca, que afrontará su segunda temporada como el guardameta titular en el Palacio de los Deportes de Riazor. El club mantiene su idea de salir a competir con diez fichas, frente a las once de las que dispuso el curso pasado. Juan Copa estuvo obligado a hacer un descarte cuando tuvo a todos los jugadores sanos. En la mayoría de las jornadas, el damnificado fue Tombita, que también abandonó la disciplina verdiblanca al finalizar la temporada pasada.