Edu Lamas, un primer espada para el Liceo tras los pasos de Cristiano

A lo largo de la historia liceísta, no han abundado los intercambios de cromos entre el Porto y el Liceo. Contando a Edu Lamas, flamante refuerzo verdiblanco para la campaña 2026-27, son cuatro los jugadores que han cambiado la entidad lusa para aterrizar en A Coruña de manera directa: Cristiano Pereira (1980), Reinaldo García (2007) y Tiago Rodrigues (2023). El éxito de los antecesores del coruñés ha sido limitado y breve: solo García estuvo en el Palacio más de un curso, pero ninguno de ellos logró levantar un título con la camiseta colegial. Lamas, que sabe de sobra lo que es triunfar en su casa (ha ganado seis trofeos como liceísta), pretende dar un golpe sobre la mesa y romper la maldición para llevar al club de sus amores a lo más alto.

Una estrella mundial en Riazor

El primero en abandonar Oporto y poner rumbo al norte para intentar alcanzar la gloria fue Cristiano Pereira, en la campaña 1980-81. La situación del portugués es, quizá, la más comparable con la de Edu Lamas en la actualidad: firmó ya veterano, con 29 años —aunque lejos de los 36 del coruñés— y convertido en uno de los mejores jugadores del mundo en su posición tras una carrera forjada en trasantlánticos de Europa. Su llegada fue la incorporación estrella de un proyecto, cuyo objetivo principal era reunir en A Coruña a las dos grandes figuras del panorama global, Pereira y Daniel Martinazzo, pero el argentino se resistió hasta la temporada siguiente.

El jugador portugués aterrizó en el Palacio de los Deportes en busca de añadir su primer título de liga a su palmarés, tras haberlo intentado durante años entre Portugal e Italia. A su espalda, sin embargo, traía cuatro Europeos conquistados con su selección —1971, 1973, 1975 y 1977—, el Mundial de 1974 y los premios de máximo goleador (1978) y mejor jugador (1980) en otras dos citas internacionales. En su debut, asestó cinco goles a Dominicos para demostrar su potencial. A final de curso, terminó con 37 dianas, solo tres menos que el máximo goleador del equipo aquella campaña, Nene Zabalía. Sus prestaciones convencieron, pero un problema laboral le obligó a marcharse a Portugal al año siguiente, justo cuando Martinazzo y Mario Agüero (que llegó para cubrir su plaza) hicieron despegar a la entidad verdiblanca con sus primeros títulos.

Los otros precedentes

Tuvieron que pasar casi tres décadas para que, en 2007, otro jugador se despidiese del Porto y probase suerte en el Liceo. Fue el argentino Reinaldo García que, con 24 años, llegó a Riazor con la maleta plagada de títulos, incluidas seis ligas portuguesas conquistadas de manera consecutiva. Fichó por dos cursos, en los que anotó 32 goles —20 en el primero y 12 en el segundo—, pero tampoco consiguió alzar ningún trofeo en A Coruña. Su papel, eso sí, llamó la atención de un Barcelona en el que jugaría los seis próximos años, antes de volver al Porto y retirarse en el Trissino, en 2025. En esa etapa coincidió, precisamente, con las primeras pinceladas de un Edu Lamas que comenzaba a pedir paso.

José Querido da instrucciones a Reinaldo García durante un partido del Liceo. / FRAN MARTINEZ

El último de los jugadores que desembarcó en el Palacio directamente desde la entidad portuguesa fue el portero Tiago Rodrigues en la temporada 2023-24. El meta luso se comprometió por tres campañas para competir con Martí Serra y sumar minutos, pero se marchó al verano siguiente tras llegar a un acuerdo con el club al no encontrar la regularidad deseada.

Éxito asegurado en la dirección contraria

Mientras el puente aéreo entre Oporto y A Coruña no ha terminado de cuajar, el camino en dirección contraria ha sido, casi siempre, triunfal. Los casos más destacados son los de Xavi Malián y Carlo Di Benedetto, quienes, tras explotar y despuntar en el Liceo, hicieron las maletas en la temporada 2019-20 para saborear las mieles del éxito en Portugal. Desde entonces, ambos suman siete cursos plagados de títulos y reconocimientos individuales que los han situado en la élite del hockey sobre patines mundial.

Xavi Malián desbarata un ataque del Sant Cugat en el Palacio de los Deportes. / VICTOR ECHAVE

Antes, Ricardo Barreiros había sido el gran referente. Después de incorporarse a las filas coruñesas desde el Benfica para, curiosamente, llenar el vacío que dejó la salida de Reinaldo García al Barça, tres brillantes campañas en Riazor le hicieron consolidarse como uno de los killers más determinantes del continente. Su rendimiento y sus 61 tantos llamaron la atención del Porto, que lo contrató en 2012.

La única excepción a estos casos es la de Sergi Miras. El jugador catalán se marchó del Liceo junto a Malián y Di Benedetto para intentar su segunda explosión en Portugal —había pasado antes por el Sporting—, pero no terminó de adaptarse y se marchó al Caldes después de un solo año.