El Leyma Coruña se medirá al COB en las semifinales de la Copa Galicia

El Leyma Básquet Coruña vivirá un nuevo cara a cara frente al Club Ourense Baloncesto. Será en las semifinales de la Copa Galicia, definidas este viernes, que medirán a coruñeses y aurienses el sábado, 5 de septiembre, sobre el parqué del Fontes do Sar de Santiago (18.00 horas). Si gana, el conjunto que dirige Carles Marco jugará la final el domingo 6, a las 19.00 horas, contra el vencedor de la otra semifinal que enfrenta al Breogán y al Obradoiro.

Los últimos precedentes

La balanza se inclina a favor de los intereses de la escuadra de Carles Marco si se toman en cuenta los últimos precedentes. El pasado curso, Leyma y COB libraron dos batallas en Primera FEB con resultado favorable para los naranjas en ambas ocasiones. Los partidos, no obstante, no fueron sencillos de resolver. Los dos, además, se disputaron entre semana, lo que mermó la afluencia de público y la convivencia entre dos aficiones que se respetan y se valoran mutuamente.

Jacobo Díaz pugna con Sean McDonnell en el Paco Paz. / FEB

El primer derbi, en diciembre, estuvo marcado por el infortunio auriense. Justo antes de medirse al Leyma, la plantilla de Moncho López sufrió una intoxicación alimentaria que le impidió entrenar y que llegó a poner en jaque la celebración del encuentro. Al final se jugó y el equipo visitante dio algún susto al coruñés, que se valió de su potencia y de la diferencia física en la segunda parte para poner tierra de por medio y sellar su undécimo triunfo seguido en aquel momento (94-77).

El segundo asalto se celebró en un Paco Paz casi inquebrantable durante todo el curso. El Leyma tuvo que apretar los dientes y trabajar sin descanso para poder vencer un partido que los locales vendieron muy caro (59-74). Destacaron Joe Cremo y Dino Radoncic, que asumieron la responsabilidad de sacar al equipo adelante en los peores momentos para rubricar una laboriosa victoria, la vigésimo segunda en 23 jornadas.

Resto de la pretemporada

El COB será el segundo rival de Primera FEB que desafíe al Leyma durante el verano. De las cinco citas que tiene aseguradas el combinado de Carles Marco, solo la entidad ourensana y el Palencia (29 de agosto, 20.30 horas) militan en la segunda categoría nacional. El Obradoiro (25 de agosto, 20.30), el San Pablo Burgos y el Bilbao Basket (12 y 13 de septiembre, con horario por confirmar) y el Manresa, en el Palacio de los Deportes de Riazor (18 de septiembre, 19.00), son oponentes de la máxima categoría a los que el conjunto coruñés también se medirá en la Liga ACB.

El único interrogante de la pretemporada naranja está en saber si jugará un sexto encuentro, la final de la Copa Galicia —siempre y cuando gane la semifinal—, y repetirá derbi contra el Obradoiro de Diego Epifanio o si podrá cobrarse la revancha de la última edición del torneo frente al Breogán lucense.