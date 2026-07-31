Miguel Fernández Vasco manda en la primera jornada de la Semana Abanca en A Coruña

La Semana Abanca cumple los pronósticos tras la primera jornada disputada este viernes en A Coruña. Miguel Fernández Vasco, vigente campeón de la Copa de España de la Clase Finn, del Real Club Náutico de A Coruña, comenzó la defensa del cetro nacional con una exhibición en aguas locales. Dos primeros y un segundo le situaron a la cabeza de la clasificación general, por delante de todos sus competidores, aunque con el ibicenco Alejandro Cardona pegado a sus talones, a solo dos puntos de distancia. Ahora mismo, y pese a que queda todavía mucha competición por delante, parece postularse como principal amenaza del máximo favorito al título.

Desarrollo de la jornada

En el estreno de la competición, se celebraron tres mangas sobre el agua de A Coruña. La primera, con vientos de quince nudos del noroeste; la segunda, con apenas catorce y de similar componente; y la tercera y última fue, con diferencia, la de menor intensidad.

En cuanto a resultados, Fernández Vasco se impuso sin complicaciones en la primera manga para demostrar, desde el principio, la autoridad con la que parte desde el primer puesto. La segunda plaza fue para Seelinger, del Náutico de Barcelona, la tercera para el también gallego, David Rivero. En el segundo acto, con condiciones similares, Fernández Vasco repitió en cabeza después de aguantar la posición ante la insistencia de sus máximos rivales, que terminaron por destronarlo en la tercera y última manga. Cardona le retiró la corona de forma momentánea al regatista local.

De este modo, el podio momentáneo está formado por Miguel Fernandez Vasco (RCN A Coruña), con cuatro puntos; Alejandro Cardona (CN Ibiza) con seis; e Ignacio Jacobo Nieto (RCN A Coruña), con once. Este sábado se celebrará el segundo día de competición, a partir de las 11.00 horas.

Punto de partida para los Optimist

El sábado será también el punto de la partida de la clase Optimist, que se estrenará a las 14.00 horas con una programación de seis mangas en total —tres para cada jornada, ya que la segunda parte será el domingo, con inicio a las 11.00—. Con las nuevas incorporaciones en la lista de inscritos, están confirmados los tres mejor posicionados del ranking federativo: el número uno, Pablo Gago (RCN A Coruña); el número dos, Jose Ríos Montes (RCN Vigo); y el también herculino, Federico Pardo Solórzano (RCN A Coruña).

Otros participantes que ocupan posiciones destacadas de dicha clasificación son Sofía Núñez, del Náutico de Madrid; y Alejandro Alonso y Martín Barros, del Monte Real Club de Yates de Baiona. Estos últimos han formalizado su inscripción a última hora, mismo caso que varios optimistas del RCN de Sanxenxo, del Marítimo de Canido vigués y del Marítimo de Oza; así como del Club Náutico Marina Coruña.