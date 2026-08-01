El coruñés Miguel Fernández Vasco confirma los pronósticos y roza la medalla de oro en la Semana Abanca

La Copa de España de clase Finn que se disputa durante la Semana Abanca está muy cerca de quedarse en A Coruña. El regatista local, Miguel Fernández Vasco, que defiende la corona nacional, está a un paso de añadir un nuevo título a sus vitrinas después de la segunda jornada de competición en la bahía coruñesa. Con un pleno de triunfos este sábado, el deportista del Real Club Náutico de A Coruña solo necesita un último empujón para asegurar el primer puesto del podio el domingo, en el último día del torneo.

Un ritmo inalcanzable

Nadie pudo con Fernández Vasco en la tarde del sábado. El competidor coruñés se impuso en las tres mangas disputadas con mucha superioridad respecto a sus rivales y volvió a demostrar que la etiqueta de favorito con la que llegó a la competición estaba más que justificada. En una mañana de de vientos uniformes del nordeste, de doce nudos, el finista local sumó tres victorias que lo sitúan al frente de la tabla general con cinco primeros puestos y un segundo. Dado que en la tercera y última jornada cada regatista puede desechar su peor puntuación, parece difícil pensar que algún oponente pueda superarle y arrebatarle un nuevo trofeo nacional. Los más cercanos a él son el ibicenco Alejandro Cardona, con 10 puntos, y el también gallego David Riveiro, con 14, que cierran el podio provisional.

El domingo, en el broche final, los barcos de clase Finn comenzarán a competir a partir de las once de la mañana y está prevista la disputa de tres mangas. Por la tarde, se celebrarán tanto la entrega de premios como la clausura de la Semana Abanca en las instalaciones del Real Club Náutico coruñés.

Comienzo de la Optimist

Mientras la Copa de España de Finn sigue su curso, el Trofeo Aurelio Fernández Lage de clase Optimist también se resuelve en la jornada final. El sábado, en el estreno de la competición con unas generosas condiciones de viento, Alejandro Alonso firmó tres victorias que lo aúpan a lo más alto de la clasificación global. El regatista del Monte Real Club de Yates de Baiona ocupa el primer puesto del podio seguido de Aroa Pérez, del Real Club Náutico de Sanxenxo, y Darío Trapero, del San Antonio Playa de Mallorca.