La llegada de Shara Benedicte y la renovación de Ana Peralta apuntalan la tercera línea del nuevo proyecto del CRAT

El CRAT Rialta continúa sumando piezas de cara a la temporada 2026-27. Con el objetivo de sufrir menos que en las dos últimas campañas, en las que mantuvo su plaza en la Liga Iberdrola sobre la bocina, el equipo coruñés vive un verano de cambios para volver a luchar por los títulos. La última incorporación al engranaje del Arquitectura Técnica es la de Shara Benedicte, que aterriza en Elviña procedente del Barcelona para poblar la tercera línea del combinado gallego. Al nuevo fichaje, se añade la continuidad de la sevillana Ana Peralta, una de las jugadoras más destacadas en la última temporada.

Pese a tener solo 23 años, Benedicte cuenta con experiencia en categorías nacionales. Formada en la base del Poblenou, dio el salto al Barça para tratar de alcanzar la élite nacional. Como azulgrana, fue campeona de la División de Honor de Cataluña y, en la última temporada, logró también el título de la División de Honor B española. Además, terminó el curso con 9 ensayos en su casillero individual entre todas las competiciones, la segunda en el ranking particular de su equipo. Su buen rendimiento ha llamado la atención de la selección española, que ha contado con ella para participar en varios entrenamientos de seven.

Ana Peralta, por su parte, llegó al CRAT el pasado verano para reforzar el proyecto y ayudarlo a salir del bache deportivo. Internacional con España, fichó procedente del Cocos justo después de disputar el Mundial con la selección nacional y tardó poco en hacerse con un puesto fijo en los planes de Juan Pablo Chorny y Pablo Artime. En sus redes sociales, el propio club la ha definido como «un seguro en defensa y una pieza fundamental en la delantera». Su continuidad, junto a las de Mariana Romero y Chía Alfaro, garantiza experiencia y veteranía en un vestuario que aspira a regresar al Olimpo.

Ana Peralta, jugadora del CRAT. / IAGO LOPEZ

Una reconstrucción paulatina

«[La temporada 2025-26] Fue una montaña rusa de emociones para nosotras. Pudimos remontar en la última etapa. Si el año pasado pudimos sacarlo adelante con la desventaja inicial, no me quiero imaginar lo que podemos hacer este», apuntaba esta semana en LA OPINIÓN la capitana del cuadro coruñés, Mariana Romero, justo después de comunicar su renovación de contrato. «Queremos estar en lo alto de la tabla y competir por los títulos. Nos estamos reforzando para ello», añadió la venezolana, que no esconde la ambición de volver a colocar al club entre las entidades punteras de España. En su misma dirección señalaba el pasado mes de mayo Maica Martí, justo después de perder la final de la Copa de la Reina ante el Majadahonda: «Dimos un golpe sobre la mesa para demostrar que aquí no hay nadie hundido y que somos un equipo que trabaja para volver a estar en lo más alto. El año que viene, el resto de equipos volverán a vernos con el respeto con el que nos veían antes».

Con el hambre de las capitanas más viva que nunca, los despachos del Arquitectura Técnica no dejan de trabajar para solidificar ese paso adelante que se reclama desde el vestuario. Por ello, han sido cuatro las jugadoras que han salido de A Coruña —Daniela Baeza, Catalina Luxora, Oihane López y María Morant— y, con la llegada de Shara Benedicte, otras tantas incorporaciones, junto a Laura Maestro, Idaira García y Sara Rodríguez, también procedente del Barcelona. En el banquillo también se ha producido un relevo, con la salida de Juan Pablo Chorny y Pablo Artime y la contratación de Jos Portos y Gonzalo Pozo para ocupar su lugar.