La carrera popular Coruña 10 supera la barrera de los 1.000 participantes

Es uno de los grandes eventos señalados en rojo en el calendario del deporte local en A Coruña y el público lo corrobora cada verano. La carrera popular Coruña 10, que el próximo 4 de octubre celebra su vigésima edición, ya ha sobrepasado los mil inscritos. Desde que se abriese el periodo de participación, hace poco más de una semana, más de un millar de personas han demostrado que es una cita más viva que nunca, después de que el año pasado superase los 3.500 participantes, su mejor registro desde 2018.

Plazos y beneficios

La organización ha establecido el límite de dorsales en 2026 en 3.000, pero habilitará una lista de espera una vez que se alcance esa cifra para valorar si amplía el margen o no. Hasta el 26 de agosto está habilitado un plazo extraordinario con la inscripción a precio reducido, aunque el periodo ordinario para apuntarse estará abierto hasta el 15 de septiembre (ya sin descuentos). Entre el 26 y el 27 de septiembre, en la antesala de la carrera, se abrirá un margen especial para los corredores de última hora, siempre y cuando queden plazas libres.

Los participantes que residan fuera de la ciudad, además, gozarán esa semana de descuentos especiales de entre el 8 y el 25% en alojamientos hoteleros, después de un acuerdo alcanzado entre el gobierno municipal y el Consorcio de Turismo e Congresos e a Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña (Hospeco).

Novedades en el recorrido

Una de las grandes novedades de la Coruña 10 en 2026 es el cambio de la meta. En su vigésimo aniversario, la carrera desembocará en la plaza de María Pita, uno de los emblemas más reconocibles de A Coruña. Antes, los participantes escucharán el pistoletazo de salida en la avenida de Montoto y completarán diez kilómetros a través de otras zonas destacadas de la ciudad, como los Cantones, Linares Rivas, la avenida del Ejército, los muelles de Oza o la plaza de Ourense.

Primeros espadas en A Coruña

Otro de los principales atractivos de la C10 será la presencia de atletas de élite en la lista de participantes, que pondrán el acento profesional a la carrera popular. El primero de ellos, ya confirmado, es el mediofondista lucense Adrián Ben, que acaba de proclamarse campeón de España de 1.500 metros en Málaga. A lo largo de su trayectoria, además, ha sido finalista olímpico en Tokio 2020 y campeón de Europa en 2023. Será su primera vez como atleta absoluto, aunque ya venció alguna edición en categorías inferiores.

Su nombre ha sido el primero en desvelarse, pero no será el único. A lo largo de las próximas semanas se irán desvelando otras figuras punteras del atletismo nacional que pisarán con fuerza el asfalto coruñés en la multitudinaria cita del 4 de octubre.