El circuito Coruña Corre prepara su regreso y abre las inscripciones de la Volta a Oza

Han pasado más de dos meses desde que el circuito Coruña Corre celebrase su última prueba antes de la llegada del verano. Fue en Os Rosales, donde Abdelaziz Fatihi y Noa Mirantes se subieron a lo más alto del podio en una carrera con 1.300 participantes. Una vez transcurridos los meses estivales, el mayor evento de atletismo popular de la ciudad se prepara para su vuelta al asfalto. Será el 13 de septiembre, con la XII edición de la Volta a Oza. Las inscripciones para solicitar dorsal ya están abiertas a través de la página web del propio circuito hasta el cierre del plazo, el 6 de septiembre.

La prueba atravesará, mayormente, zonas de O Castrillón, Eirís y Os Castros, en un exigente recorrido que combina tramos de asfalto con senderos de tierra y que la convierten en una de las más complicadas del calendario. Se extenderá durante seis kilómetros de trazado a través de los parques de San Diego, Eirís y Oza; la avenida de la Concordia y la Ronda de Outeiro. Concluirá en San Diego.

«La Volta a Oza ya es un clásico del circuito y, para muchas y muchos participantes, supone un reto por el desnivel exigente en algunos tramos. Seguro que será una carrera apasionante que nos permitirá darle continuidad a las buenas sensaciones y ambiente que estamos notando a lo largo de esta temporada [en el Coruña Corre]», señaló el concelleiro de Deportes, Manuel Vázquez, sobre el retorno de la gran cita popular.

Resto del circuito

La Volta a Oza supondrá el comienzo del segundo tramo del Coruña Corre en 2026. El circuito se estrenó el pasado 14 de marzo, con la prueba nocturna alrededor de la Torre de Hércules, la única que se disputa en horario de tarde. Después, tomó el relevo la cita de Matogrande-Xuxán (12 de abril), para seguir con otras dos carreras habituales, como la bajada de San Pedro de Visma y la de Os Rosales.

En cuanto se atraviese la línea de meta en el parque de San Diego y concluya la prueba de Oza, restarán únicamente dos fines de semana de competición: el del 25 de octubre, en O Ventorrillo, y el broche de oro del 22 de noviembre, a través de las calles de Novo Mesoiro.