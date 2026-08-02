Josep Lamas y el regreso de un apellido ilustre al Liceo: «Edu es un 'superfichaje', uno de los mejores del mundo en su posición»

Han pasado ocho años desde que el apellido Lamas resonase por última vez en Riazor ligado al Liceo. Un vacío, el de una saga histórica en la entidad verdiblanca, que tendrá su punto y final el próximo mes de septiembre, cuando Edu Lamas se enfunde por tercera vez en la camiseta del club de su vida para iniciar la pretemporada 2026-27. El coruñés se incorpora al proyecto liceísta convertido en leyenda, como uno de los mejores jugadores del mundo en su posición y con la mochila plagada de títulos y reconocimientos tras siete exitosas temporadas en Portugal, entre el Benfica y el Porto. «Es un superfichaje para el Liceo», comenta Josep, su hermano mayor, quien defendió la camiseta colegial durante más de dos décadas.

«Vuelve a su casa y está contentísimo de regresar», confiesa el mayor de los Lamas, que considera que se verá "una versión de Edu que todavía" no se "ha visto nunca en A Coruña». La experiencia y la madurez que ha cosechado durante casi una década en el hockey luso le han convertido en uno de los jugadores más fiables del panorama internacional: «No tengo que decir yo que es de lo mejor que hay en su posición, ahí están todos los títulos que ha ganado y los clubes por los que ha pasado, en los que ha sido muy importante», reflexiona Josep. El excapitán liceísta cree que su hermano pequeño todavía tiene «dos o tres buenos años» que aportar y que, pese a tener 35 años, «físicamente es muy fuerte y no tendrá muchos problemas»

Josep explica que el proceso de decisión de su hermano fue sencillo. «Él tenía claro que ya llevaba mucho tiempo fuera y tiene una edad. Además, ahora va a ser papá. Tenía la opción de quedarse un año más en el Porto, pero entiendo que habló con el club y dio prioridad a volver a casa. A Juan Copa lo conoce desde que era un niño y se dio muy rápido todo, no hubo mucha negociación», apunta. Su familia «tenía claro» que Edu volvería a rodar algún día en el Palacio de los Deportes: «Será bonito volver a ver a un Lamas en Riazor. Yo empecé con cinco años en el colegio y lo dejé con 38. Y mi hermano igual, menos nueve años de su vida, ha estado siempre ligado a este club. Es liceísta 100%».

Nuevo papel en el vestuario

En el Palacio de los Deportes, Edu Lamas se reencontrará con excompañeros con quienes ya defendió la zamarra verdiblanca, como Dava Torres o Toni Pérez, pero también con algunas de las grandes perlas del hockey sobre patines de Galicia, como Bruno Saavedra o Jacobo Copa. «Con Toni ya sabe lo que es ganar Copas de Europa en A Coruña», analiza Josep, que considera que la importancia de su hermano en el Liceo actual trascenderá a la pista: «Está muy bien que haya gente de aquí, veterana, que tiren del carro, para que el resto vaya poco a poco cogiendo responsabilidades. Es importantísimo que los jugadores de la casa ejerzan ese rol [de liderazgo]».

La pena ha sido haber perdido a César Carballeira, que sustituirá, precisamente, a Edu Lamas en las filas del Porto. «Es ley de vida», lamenta Josep, que, no obstante, comprende la posición del ya exjugador verdiblanco: «Le ha llegado una oferta muy buena y entiendo que se irá un par de años y, cuando acabe esa etapa, volverá aquí. Espero que tenga siempre las puertas abiertas para cuando quiera regresar».

Josep Lamas, a la izquierda, y Edu, a la derecha, posan con Alberto Bodelón y César Carballeira en el Palacio de los Deportes. / LOC

La vida fuera del foco y el vínculo liceísta

Desde su retirada en 2019, Josep Lamas estuvo un año en el banquillo del Liceo antes de apartarse por un tiempo del hockey. «No querían que continuase y a mí me hacía falta un poco de oxigenación mental después de toda la vida ahí metido. Pero bueno, siempre he estado pendiente de los resultados. Hace dos años volví al Palacio a ver algún partido en directo y la última temporada fui a toda la Copa de Europa, a algún partido puntual y a la final de la OK Liga». El regreso de Edu a Riazor le «obliga» a reconectar con esa parte de su pasado y a volver a vincularse con el club verdiblanco y el hockey de manera directa. «Es evidente que ahora iré más por el Palacio», bromea, aunque reconoce que está «encantado» de que ocurra.

Josep Lamas fue uno de los miles de liceístas que sufrió con el cruel desenlace que vivió el equipo de Juan Copa frente al Igualada en la resolución de la OK Liga: «Fue una pena no ganar, porque teníamos todo de cara, pero el deporte es así. Faltó la guinda, pero han hecho un año espectacular, es para estar orgulloso y seguir en la misma línea. No fue de diez, pero sí de nueve alto. Hay tres o cuatro títulos para jugar y se ha logrado uno [la Copa del Rey]».

Los hermanos Lamas celebran un gol con Toni Pérez y Jordi Bargalló en Riazor. / LOC

El excapitán del Liceo considera que los cimientos establecidos esta temporada deben mantenerse de cara al futuro a corto plazo, porque el deporte suele conceder segundas oportunidades. «Yo jugué 19 años ahí y creo que quedé segundo en diez u once ocasiones. Pensaba que nunca iba a ganar, pero, al final, gané. El tema es intentarlo y, si estás ahí cerca de ello, algún día te va a salir», concluye.