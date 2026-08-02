Miguel Fernández Vasco termina la faena y se proclama campeón de España en la Semana Abanca

Había pocas probabilidades de que un regatista tan experto y contrastado como Miguel Fernández Vasco dejase escapar la Copa de España en la última jornada de competición de la Semana Abanca y no lo hizo. El coruñés se aseguró su séptimo título nacional en la clase Finn este domingo ante su gente, en casa, después de dominar con pulso firme la totalidad del fin de semana.

Llegaba el competidor del Real Club Náutico de A Coruña con mucho margen al desenlace de la Copa de España y no dejó espacio para las sorpresas. En total, nueve primeros puestos en once mangas que hicieron imposible la competencia, por más que el ibicenco Alejandro Cardona y el también gallego David Riveiro (RCN A Coruña), segundo y tercero en el podio final con 19 y 23 puntos respectivamente, lo intentasen con todas sus armas hasta el final.

Resolución del Optimist

Más allá de la Copa de España de Finn, la prueba reina del fin de semana en la bahía coruñesa, se disputó en clase Optimist el prestigioso Trofeo Aurelio Fernández Lage. Las condiciones del viento y el mar, nuevamente generosas en aguas herculinas, dieron pie a una ajustada batalla final en la que se impuso el mallorquín Mario Coronado, que sorprendió a las embarcaciones gallegas, las grandes favoritas sobre el papel. La prueba comenzó con dos horas de retraso sobre el horario previsto, pero, finalmente, pudieron desarrollarse tres mangas en las que la numerosa flota compitió con solvencia.

Coronado dominó con seriedad una última jornada en la que terminó primero y demostró por qué es uno de los regatistas con mayor proyección de su generación. Por detrás, le acompañaron en el podio el regatista vigués Alejandro Alonso, del Monte Real Club de Yates de Baiona, y José Luis Ríos, del Real Club Náutico de Vigo. La pontevedresa Aroa Pérez, del RCN Sanxenxo, finalizó cuarta pese a haber cerrado la primera parte de la competición en el podio, pero el resultado le sirvió para consolidarse como una de las grandes promesas de la vela autonómica en su categoría