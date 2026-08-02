Tomas Dimsa completa el juego exterior del Leyma Coruña

El Leyma Coruña ya tiene las doce piezas del segundo puzle de Carles Marco. El conjunto naranja confirmó este domingo el fichaje de Tomas Dimsa, que llega procedente del PAOK griego para completar el juego exterior. El escolta lituano de 32 años mide 1,96 metros, cuenta con experiencia en la Euroliga y ya pasó por la Liga ACB, en las filas de Gran Canaria y Zaragoza. Destaca por sus cifras en el triple y se suma, ahora, a un plantel que ya tiene a todos sus hombres para una convocatoria días antes de iniciar la pretemporada.

La última pieza del Leyma tenía que llegar del mercado nacional o europeo. Y, finalmente, procede de Lituania. Formado en las categorías inferiores del Zalgiris Kaunas, Dimsa hizo carrera en equipos de la liga lituana, con un par de experiencias en Alemania e Italia. Debutó de forma fugaz en 2020 con el equipo de Kaunas, antes de fichar por Gran Canaria durante toda la campaña 20-21, en la que promedió 7,2 puntos, 1,5 rebotes y 1,3 asistencias. Regresó a Italia, sobre todo, a un Zalgiris con el que disputó la Euroliga entre 2022 y 2024, como parte estable de la rotación en todas las competiciones.

Dimsa entra a canasta en partido de Euroliga ante el Real Madrid en 2023. / EFE

En invierno de 2024 regresó a España, en las filas de un Zaragoza en el que disputó una docena de partidos. El curso pasado se marchó al PAOK, donde promedió 12,1 puntos, 3,6 rebotes y 2,3 asistencias en la liga griega. Brilló especialmente en sus cifras desde el perímetro, con un 40% de acierto desde la larga distancia. A sus virtudes en el tiro, que mostró también en la Champions League, la Eurocup y Europe Cup a lo largo de su trayectoria, suma un buen registro en el tiro estático y la finalización.

El proyecto del Leyma

Con Tomas Dimsa, el Leyma Coruña tiene ya a los jugadores necesarios para completar una convocatoria completa en su retorno a la Liga ACB. Tiene tres bases: los renovados Caio Pacheco y Dídac Cuevas y el recién fichado Alonzo Verge, que regresa tras jugar en el Coliseum al final de la campaña 2024-25. En el rol de dos actúan Paul Jorgensen y el propio Dimsa, llamados a tener un papel protagonista en la producción ofensiva del equipo de Carles Marco.

Tomas Dimsa lanza un triple en un partido del Zaragoza contra el Granada en 2024. / ACB Photo

En el tres sigue el capitán, Guillem Jou, un multiusos como Jacobo Díaz, capaz de alternar entre el alero y el alapívot, y el lituano Lukas Uleckas, con un perfil más defensivo y especializado en el rebote. En el 4, los deberes pasarán por el propio Jacobo y Dino Radoncic, el primero en renovar tras el ascenso a pesar de perder el último tercio de liga por una trombosis.

En la pintura mandarán tres jugadores, a la espera de ver cómo los encaja Carles Marco en la rotación e, hipotéticamente, en el mismo quinteto. El letón Karlis Silins regresa tras haber defendido la camiseta naranja en el tramo final de la primera temporada en ACB para aportar su potencia y su rango de tiro. George Conditt IV, con experiencia ya en Gran Canaria, está llamado a ser el pilar sobre el que pivote el juego interior del proyecto y la innegociable defensa del rebote. El ucraniano Dmytro Skapintsev, una torre de 2,16 que llegó a debutar en la NBA con los New York Knicks, sumará poderío, centímetros y recursos a la filosofía de juego del técnico de Badalona.