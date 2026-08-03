Fortuna Ngnawo, primer fichaje de Maristas para su estreno en Liga Challenge

Sparking Truth Maristas confía en salir a competir en Liga Challenge con el grueso del equipo que le dio el año pasado el ascenso. No obstante, también suma a sus filas algún refuerzo llamado a elevar el suelo y el techo competitivo del proyecto de Fer Buendía. La primera en llegar a cubrir esa tarea es Fortuna Ngnawo. La jugadora camerunesa de 23 años y 1,83 metros de estatura llega al conjunto coruñés para apuntalar su juego interior. Procede de los Troy Trojans de la NCAA (liga universitaria de Estados Unidos), donde brilló la pasada temporada.

Más de 15 puntos y 10 rebotes de media por partido, numerosas actuaciones en las que compaginó el liderazgo ofensivo con las tareas defensivas y unas referencias que le hicieron figuras en los mejores quintetos de la All-Sun Belt Second Team. Esa es la carta de presentación de Fortuna Ngnawo en su llegada a Maristas. Nacida en Camerún, la alapívot se estableció durante las últimas campañas en Estados Unidos antes de dar el paso al baloncesto español en A Coruña. Destaca por su capacidad atlética y su habilidad en el rebote. Tiene un amplio rango de tiro, capaz de rendir en la media y la larga distancia. Lideró a su equipo en muchos encuentros

El proyecto de Maristas

Ngnawo refuerza el juego de interior de un proyecto, el de Maristas, que mantiene su confianza en el bloque que logró el ascenso la temporada pasada. Son nueve las jugadoras renovadas tras desatar la fiesta en el pabellón del colegio en la fase de ascenso contra el GEiEG. Con Buendía al mando del equipo, continúan veteranas y jugadoras capitales de la talla de Eugenia Filgueira, Andrea Pérez, Nevena Dimitrijevic, Raquel Botana, Ana Jiménez, Brenda Fontana, Josefina Zeballos, Carla Naya y Nuria Ríos. Sofía Arcos, rumbo al Unicaja, y Sonia Bra son las únicas que no continúan respecto a la plantilla del ascenso.

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Aunque todavía no ha iniciado la pretemporada, el club ya tiene su hoja de ruta. Disputará la Copa Galicia el fin de semana del 11 y el 12 de septiembre en A Malata (Ferrol). Se medirá en semifinales al Ensino Lugo, de Liga Femenina Endesa. En una hipotética final, esperarían el Baxi Ferrol o el Celta, que también militan en la máxima categoría. La competición regular arrancará casi un mes más tarde, el 3 de octubre. Se estrenarán a domicilio ante el Castelló y su primer duelo en casa será una semana después, ante el Iraurgi. La fase regular terminará el 25 de abril de 2027 en la cancha del Al-Qázares extremeño.