El Liceo aplaza a septiembre su campaña de abonados

El Liceo abrirá su campaña de abonados en el mes de septiembre, más tarde de lo habitual en las últimas temporadas. El club confirmó este lunes la decisión de retrasar el procedimiento de renovación y nuevas altas de carnés de sus socios como respuesta al calendario atípico que tiene este curso el hockey sobre patines nacional y europeo. La disputa del Mundial en Asunción (Paraguay) durante el mes de octubre condiciona el inicio de las competiciones de clubes, que tendrán que esperar casi hasta noviembre para regresar a la acción con normalidad.

El conjunto verdiblanco lleva ya algo más de un mes de vacaciones, tras caer en el quinto partido de la final de la OK Liga ante el Igualada en el Palacio de Riazor. Ya confirmó el fichaje de Edu Lamas, que regresa a casa tras una larga etapa en Portugal, y está a la espera de hacer oficial el de Franco Platero. Aunque el proyecto deportivo está ya definido, no regresarán a la acción hasta finales de agosto o inicios de septiembre, fecha en la que regresarán al trabajo para empezar la pretemporada.

Serán unas semanas de preparación atípicas. La selección española, en cuya prelista para el Mundial se encuentran Blai Roca y Bruno Saavedra. Tendrán que concentrarse desde el 1 de septiembre a las órdenes de Pere Varias. En Asunción defenderá el título de campeona del mundo conquistado hace dos años en Italia. El torneo en tierras paraguayas se disputa desde el 11 hasta el 18 de octubre. Si llegan a la final, contarían con apenas una semana de margen para sumarse a las filas del Liceo antes de iniciar las competiciones oficiales. La primera gran cita será la Supercopa de España, el 24 y el 25 de octubre. Una semana más tarde, arrancará la OK Liga en la pista del Caldes.

Nueva plataforma del club

A la espera de concretar las fechas y procedimientos a seguir en su campaña de abonados, el club avanzó en su comunicado la intención de utilizar una nueva plataforma para vender entradas para los partidos. Busca mejorar la experiencia de los aficionados a la hora de tramitar la compra de los billetes y los carnés de abonado.

Noticias relacionadas

Además de los socios del club, los abonados del Deportivo que pagaron el suplemento de 5 euros para apoyar al conjunto colegial podrán acudir a los partidos en el Palacio de los Deportes de Riazor.