Maica Martí continúa en la primera línea del CRAT

El CRAT Rialta podrá contar una temporada más con la calidad, el talento y el esfuerzo de Maica Martí. La jugadora valenciana renovó su contrato con el conjunto de Arquitectura Técnica y seguirá una campaña más ejerciendo como uno de los pilares del proyecto desde la primera línea. Es ya su séptima temporada en A Coruña y buscará seguir siendo diferencial en un conjunto que quiere volver a mirar a la zona noble de la clasificación de la Liga Iberdrola.

Maica Martí sabe de primera mano lo difícil, pero satisfactorio que resulta para el CRAT competir de tú a tú por los títulos a nivel nacional. Es una de las veteranas que, en los últimos dos años, tuvo que suplir con esfuerzo y coraje los gajes de renovar el plantel y dar protagonismo a jugadoras de la base. A nivel personal, superó una lesión de menisco para ayudar al equipo coruñés a lograr la permanencia en la promoción de descenso a División de Honor B en 2025.

«Volví antes de tiempo y la rodilla no respondió bien, no tuve una buena adaptación a la carga. Perdí toda la musculatura del cuádriceps, que me había costado muchos meses de trabajo, en solo tres partidos. Y, encima, me llevé un golpe. Parecía una broma de mal gusto», indicó la jugadora valenciana en una entrevista en LA OPINIÓN. Tuvo que regresar al dique seco hasta el pasado mes de enero, cuando regresó al campo y comenzó a ganar sensaciones. Superados los momentos de dificultades, Maica Martí será este nuevo curso uno de los pilares de la primera línea del CRAT.

El proyecto del CRAT

Después de año y medio de dificultades, el CRAT quiere replicar en la nueva temporada 2026-27 las sensaciones que encontró al final del curso pasado, al meterse en la fase de campeonato de la Liga Iberdrola y alcanzar la final de la Copa de la Reina. Para ello, el conjunto que ahora dirigen Jos Portos y Gonzalo Pozo retiene en sus filas a las veteranas y las jugadoras que llegaron el verano pasado para elevar el nivel.

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Están ya confirmadas las renovaciones de Chía Alfaro, Mariana Romero y Ana Peralta, además de la propia Maica Martí. En el apartado de novedades, llegan Shara Benedicte y Sara Rodríguez del Barça, Laura Maestro del Pingüinas de Burgos e Idaira García, que regresa a A Coruña tras un par de temporadas en el Cocos de Sevilla.