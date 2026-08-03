Natación
Mateo García y Paula Otero arrancan el Campeonato de Europa en París
Los representantes del Club Natación Arteixo buscarán trasladar a las aguas del río Sena los resultados que consiguieron en las últimas citas de la Copa del Mundo | La competición comienza este martes con la prueba masculina de 10 kilómetros
Las aguas del río Sena reciben desde este martes a los mejores nadadores de aguas abiertas del Viejo Continente. Y, entre ellos, estarán dos coruñeses: Paula Otero y Mateo García. Los nadadores del Club Natación Arteixo compiten en el Campeonato de Europa de natación que se celebra desde esta semana en París. La disciplina de aguas abiertas comienza mañana con la prueba de los 10 kilómetros de categoría masculina. Los coruñeses buscarán traer metales para la delegación española en el mismo escenario en el que se disputaron, hace dos años, las pruebas de los Juegos Olímpicos.
Mateo García será el primero en saltar a las aguas del Sena en el Europeo. El nadador coruñés participa en los 10 kilómetros este martes a las 10.00 horas. Es una de las principales bazas masculinas para la selección española. Fue subcampeón de España absoluto en esta distancia y buscará elevar el listón a nivel continental. Esta será solo la primera de las tres pruebas para Mateo en París. El miércoles competirá en los 5 kilómetros (10.00 horas) y el viernes lo hará en los 3 kilómetros knockout sprint, una prueba en formato eliminación.
Las pruebas de Paula Otero
Junto a Mateo, Paula Otero tiene en este Europeo la oportunidad de brillar entre las mejores nadadoras del mundo. Después cosechar medalla tras medalla en categorías inferiores, la nadadora del CN Arteixo llega al Europeo absoluto inmersa en una de las mejores temporadas de su carrera. No competirá este martes en los 10 kilómetros y se reservará para los 5 kilómetros de este miércoles (14.30 horas). Además, el viernes saltará al agua en los 3 kilómetros knockout sprint. Ya consiguió medallas en la Copa del Mundo hace unos meses en esta distancia y oposita a luchar con las mejores por un hueco en el cuadro de honor.
Además de las dos pruebas de aguas abiertas, Paula Otero seguirá unos días más en París para participar en el Campeonato de Europa de piscina, que se celebrará entre el 10 y el 16 de agosto. Tratará de replicar sus buenos resultados nacionales internacionales.
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