Miguel Fernández Vasco: "A mi hijo le digo que antes de ser regatista hay que ser marinero"

"Cada año que pasa te das cuenta de que sabes menos de vela", reflexiona Miguel Fernández Vasco. El regatista coruñés se proclamó este fin de semana campeón de la Copa de España de Finn en la Semana Abanca. Lo hizo en casa, en unas aguas de la ría de A Coruña que conoce como la palma de su mano, pero que evidenciaron los factores diferenciales de la vela. Dominó desde las primeras regatas y sumó a su palmarés su decimoquinta corona, a las que añade otro buen repertorio de títulos nacionales e internacionales, en esta y en otras clases. Establecido entre la élite de la vela mundial, el representante del Real Club Náutico coruñés reconoce que no hay nada como competir en casa y cerca de los suyos: "El club hace un esfuerzo enorme para organizar estas competiciones con una logística tan compleja, así que estoy muy contento de haber podido navegar en casa".

"Hay veces que los resultados parecen muy apabullantes, pero lleva mucho trabajo ponerse en la línea de salida y ganar otra regata", expone Miguel Fernández Vasco. Llegó a la Copa de España de A Coruña como uno de los favoritos, por palmarés, por las últimas referencias y por conocer como pocos los campos de regatas de las aguas de la ciudad. "Cuando piensas que ya sabes interpretarlo todo, que no te vas a equivocar y que conoces la ría de A Coruña a la perfección, te ponen en tu sitio", comenta con humildad.

Fernández Vasco, con el barco el 161, durante la Copa de España en A Coruña. / Pedro Seoane

Aunque la victoria no pareció peligrar, sí tuvo que echar mano de toda su habilidad para remontar en la primera regata del domingo, entre la boya de Guisanda y Mera. "Las regatas de vela ligera no suelen ser ahí, pero yo me fié del histórico que me ha pasado con cruceros en esa zona. Me pegué a la costa de Mera, pero llegué quinto o sexto a la primera baliza. Tuve que remontar, pero no conseguí ganar. Aunque crees que sabes, no puedes acertar siempre", relata.

El progreso del Náutico

El Real Club Náutico organizó este fin de semana la Copa de España de Finn y el trofeo Aurelio Fernández Lage de Optimist. Fernández Vasco cree que en la entidad se están dando los pasos correctos para difundir el deporte. "Se incorporó a un speaker para explicar las regatas y hacer entrevistas. La nueva directiva le está dando un cambio grande a la organización de eventos", celebra. Elogia a Jano Toro, también, en la dirección técnica de la entidad, que el año que viene será centenaria.

El coruñés Miguel Fernández Vasco, durante una regata. / LOC

Aunque Miguel Fernández Vasco se centró en su competición en Finn, no pudo evitar tener un ojo pendiente de las regatas del Trofeo Aurelio Fernández Lage. "Me despisté en una regata porque mi hijo está empezando a competir e intenté distinguirle desde lejos", se sincera. Celebra el nivel de la base de la vela coruñesa y tiene claros los valores que inculcar. "A mi hijo siempre le digo que antes de ser regatista hay que ser marinero. Tienes que controlar el barco, entenderlo, interpretarlo y adelantarte a lo que vaya a hacer", reflexiona.

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El regatista coruñés se proclamó el mes pasado campeón de Europa de J80 y, tras triunfar en A Coruña en la clase Finn, apunta a lograr más éxitos en esta modalidad en los próximos meses. "Me quedan el campeonato de España y, dos días después, el Europeo master, en el que participo por primera vez. Es para mayores de 40 años, pero yo hasta ahora me había centrado en las regatas de categoría absoluta", detalla. Reconoce que son regatas "más suaves", pero con el condicionante de tener muchos más rivales en la línea de salida.