Charlie Uzal, director deportivo del Leyma: "Tuvimos opción de fichar a dos jugadores top con experiencia en la ACB, pero dimos prioridad a perfiles con hambre"

Charlie Uzal (Newport, 1971) no tuvo ni un día de vacaciones desde que el Leyma Coruña consiguió el ascenso a la Liga ACB. Se puso a trabajar tras la Final Four para confeccionar el segundo proyecto naranja en la máxima categoría. Con seis renovaciones y seis fichajes, bajo el mando de un Carles Marco cuya continuidad nunca estuvo en duda, celebra haber conformado un plantel con los perfiles deseados para mantener el estilo de juego tras un mercado complicado y encarecido.

¿Cómo valora este mercado?

Como el primer año en la Liga ACB, ha sido complicado porque somos un recién ascendido y, además, no jugamos competición europea. El 85% de los clubes de la liga sí la disputan y es un mercado muy apetecible para los jugadores. También ha subido económicamente el mercado. El club hizo un esfuerzo para intentar traer a los jugadores que nos gustaban, dentro de nuestras posibilidades.

¿Es un encarecimiento generalizado?

A los equipos de Euroliga les ha subido mucho, se están pagando cantidades estratosféricas. Hay que parar esto porque estamos en manos de los representantes y llegará un momento en el que ya no habrá economía que lo soporte. Nosotros tenemos que adaptarnos e intentar hacer el mejor equipo con nuestras posibilidades. Y creo que lo hemos conseguido.

El presidente Pablo de Amallo dijo que los jugadores ya veían con mejores ojos venir al Leyma que hace dos años. ¿Ha sido así?

No es lo mismo empezar de cero que con una experiencia previa. Ven al Básquet Coruña y saben que tuvimos una etapa anterior en la ACB. Buscamos jugadores que se adapten a nuestra forma de jugar. En los dos primeros fichajes, Karlis Silins y Alonzo Verge, tuvimos facilidad porque ya estuvieron aquí y saben que esta es una ciudad cómoda para vivir. Eso ayudó porque tenían otras opciones. También hay un atractivo para los que no son españoles y quieren jugar en la Liga Endesa. Por ejemplo, con Dmytro [Skapintsev], al saber que le llamamos y estamos en ACB, el contacto fue fácil. Luego hay que negociar, cada uno con sus intereses.

La plantilla del Leyma

El proyecto tenía que empezar con Carles Marco y una parte importante de la columna vertebral del equipo, que renovó. ¿Tuvieron claros esos primeros pasos?

Carles tenía contrato para este año si se daban una serie de circunstancias No había otra situación que no fuese estar en la Liga Endesa con él. Fue, junto con los jugadores, el artífice de este ascenso. Era importante para nosotros, sobre todo, por cómo el juego del equipo enganchó a la grada. El año pasado cambiamos a todo el equipo, pero esta vez sí queríamos, porque lo merecían y les necesitamos, renovar a jugadores importantes en la pista y los vestuarios. Cerramos con ellos el tema de los cupos, que son muy interesantes comparándonos con otros equipos de media tabla de la ACB. Nos hubiese gustado que siguiesen todos por el gran año que hicieron, pero hay que buscar lo mejor para el equipo sin sentimentalismos.

¿Dieron prioridad a mantener la idea de juego rápido?

Sin duda. En cuanto a posiciones y roles, estamos contentos porque hemos encontrado lo que queríamos. Nos reforzamos mucho en la pintura con tres jugadores grandes, fuertes y con mucha intimidación. Nos van a aportar mucho en el rebote. Salvo Dídac Cuevas, todos los demás jugadores pueden hacer dos puestos, con la misma idea de polivalencia que teníamos el año pasado.

Algunos como Uleckas, Skapintsev y Conditt destacan especialmente en el rebote.

Nosotros ya lo potenciamos el año pasado. Íbamos incluso con cinco jugadores al rebote para buscar ese primer pase de contraataque. Los pívots son muy rocosos, con mucha presencia en esa situación. Buscamos jugadores potentes que tapen situaciones de tiro, aunque no vengan reflejadas en las estadísticas. Dmytro es muy grande, va a intimidar mucho. Quizá no pone el tapón o no coge el rebote, pero provoca el fallo. Con Conditt, que tiene más movilidad, pasa algo parecido.

En el puesto de alapívot tienen a Radoncic y confían en Jacobo Díaz como tres y como cuatro. ¿Ve también a Silins en ese rol?

En esa idea de rebotear, Karlis puede hacer la posición de cinco y de cuatro. Se encuentra más cómodo como pívot, porque se puede abrir y jugar uno contra uno con gente más grande. Como alapívot puede tener problemas ante jugadores más delgaditos y rápidos, pero ese mismo jugador también los tendrá al defenderle a él. Disminuimos la posición de cuatro para potenciar el cinco, pero tenemos jugadores versátiles para ello. Dino va a ser el cuatro, y también puede ejercer de alero. La posición natural de Uleckas es el tres, pero año pasado jugó de alapívot. Jacobo Díaz ya demostró que puede jugar en ambas. Además, en nuestro juego, el tres y el cuatro hacen lo mismo. Están de poste para recibir y tirar. No es un juego que exija rapidez. Lo fundamental está en el pick and roll de los manejadores con los grandes.

Charlie Uzal, en Méndez Núñez. / Casteleiro

Paul Jorgensen tendrá su debut en la ACB y Tomas Dimsa es perfil tirador e incluso Alonzo puede tener versatilidad en el rol de escolta. ¿Cómo ideó la rotación de escoltas y la responsabilidad de la anotación?

Paul se mereció estar en Liga Endesa. Ya el año pasado estuvo a caballo. Su contratación tardó casi un mes y medio porque tenía un condicionante de ACB y tuvimos que esperar hasta última hora por esa decisión. Apretamos, decidió venir y se ganó continuar. Si puede hacer cinco u ocho puntos, va a ser un jugador importante. A Dimsa, todo el mundo lo cataloga por su habilidad para recibir y tirar, pero tiene mucho uso en el bloqueo directo. Es supercompleto porque también defiende. En Eurocup estaba metiendo diez puntos, podemos estar muy contentos. Con Alonzo tenemos un generador que es un gran anotador y un gran asistente. Cuando vino la primera vez, en su anterior equipo daba diez asistencias de media. En Alemania no ha dado tantas, pero metía 18 puntos por partido. Podríamos preferir a alguno de la NBA, pero el Básquet Coruña tuvo la opción de hacer una apuesta por estos jugadores y agradezco el trabajo de la directiva para ello.

Situación del mercado

¿Habrá un jugador número trece?

Vamos a empezar con doce, pero estamos abiertos al mercado. Desde el día después de la celebración del ascenso, hemos trabajado sin parar. Vimos jugadores a los que queríamos fichar el primer día, pero teníamos el condicionante de no jugar competición europea. Si de repente aparece un perfil muy top, mi trabajo es decirle al club que intentemos traerle.

Tardó en resolverse el futuro de Diop. ¿Qué decantó la balanza?

Estoy muy agradecido con Ily por su comportamiento y su saber estar. Estuve con muchos jugadores, mismamente el año anterior en ACB, y no todo el mundo tiene esa misma profesionalidad. Además, es cupo. Nos costó tomar la decisión, pero la idea era potenciar el cinco en cuanto a físico. Ily es un gran intimidador y rebotea bien, pero no tiene esa capacidad física de volumen que sí poseen los que hemos fichado. Fue una decisión difícil y nos hubiese dado una ficha de extracomunitario para otra posición, pero hay que dejar a un lado los sentimentalismos. Es un caso parecido al de Abdou Thiam. Hay que pensar en lo mejor para el equipo.

¿Pesó el rango de edad en las incorporaciones?

Tuvimos la opción de fichar, con un gran esfuerzo, a dos jugadores top con experiencia en la ACB. No lo hicimos porque creíamos que vendrían, lo harían bien y serían profesionales, pero sin esa hambre. Todos los que hemos renovado tienen ganas de demostrar que son capaces de estar en Liga Endesa. Los que hemos traído, algunos no la han pisado y quieren hacerlo o ya han estado en ella y buscan reivindicarse. Para nosotros es muy importante que el jugador muestre interés en el club, y no solo por su parte contractual, desde las primeras conversaciones. Todos los que fichamos mostraron mucho interés en hablar con el entrenador y en saber quienes serían sus compañeros. Algunos, incluso, pidieron estar antes en la ciudad e hicieron el esfuerzo de renunciar a la ventana FIBA de agosto.

¿Le condicionaron las decisiones tomadas hace dos años a la hora de operar en este mercado?

Hay que vivir el presente y aprender de los errores. El primer año en Liga Endesa se hizo todo con cariño y muchísimo trabajo. Cuando hubo lesiones todo el mundo lo achaca a los fichajes, pero a veces se puede y a veces no se puede fichar. No se trata de fichar a cualquier jugador. Cuando podemos, lo hacemos. Hay que hacer las cosas con sentidiño, sabemos cómo funciona el mercado y lo que queremos. El club hizo todo bastante bien este verano, con pausa y con calma.