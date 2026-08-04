El OAR recupera el rojiblanco para su proyecto más ambicioso: "Queremos consolidarnos entre los cinco primeros de Plata"

Con sus colores originales, el rojo y el blanco, y con un proyecto que busca asentarse en la División de Honor Plata y mirar con ambición hacia la Liga Asobal. Así afronta el Attica 21 Hotels OAR Coruña la nueva temporada 2026-27. El club presentó este martes su nuevo proyecto en las instalaciones del hotel Attica 21, su patrocinador principal. Con un aumento presupuestario, ligado a la aportación de entidades privadas y administraciones públicas, el conjunto oarista afronta su 75º aniversario cargado de ilusión. "Este año nos marcamos el objetivo de consolidarnos en Plata y, como meta mayor, queremos quedar entre los cinco primeros de la categoría", advierte el presidente, Carlos Resch.

Un proyecto diseñado para ascender de Primera Nacional a División de Honor Plata en 2024, otro para salvarse sin penurias en la segunda categoría en 2025 y, ahora, otro en el que dar un nuevo paso al frente. El OAR mira al presente y al futuro inmediato con ambición y profesionalismo mientras, al mismo tiempo, conecta con sus raíces. "Somos el tercer club más antiguo de España, detrás del Granollers y Teucro. El año que viene cumplimos 75 años", resalta el dirigente del club. Con este propósito, la entidad coruñesa regresa a sus orígenes. Abandona las equipaciones azules que ha lucido las últimas temporadas y regresa al rojiblanco que representó a nivel histórico. Cambia, también, su escudo, que vuelve al diseño original. "Tanto el primer equipo como la base vestirán de rojo y blanco con un anagrama del aniversario", explicó Resch.

El plantel del OAR, con la nueva camiseta en el acto en el hotel Attica 21. / Casteleiro

Al crecimiento de la masa social, acompañado por una mayor afluencia de canteranos en los equipos de categorías inferiores, se suma el potencial de un proyecto que reconoce elevar sus expectativas en paralelo con su estructura. "Hace dos años, el staff eran un entrenador, un segundo entrenador y un delegado. Hoy hay toda una estructura en la primera plantilla, con profesionales alrededor de los jugadores", expone el directivo del club coruñés. Añade que existe un "incremento presupuestario" que permite al club competir con mayores aspiraciones en una categoría, Plata, en la que "no hay clubes que no sean profesionales".

El proyecto del OAR

El OAR inició en los últimos días la pretemporada con un plantel que conserva a diez jugadores del curso pasado e incorpora a otros nueve. Bajo las premisas de "ilusión y responsabilidad", el conjunto oarista reconoce haber incorporado a "grandes jugadores", pero queda lo más importante. "En el deporte, con nombres no vale, hay que traducirlo en hechos. Son jugadores con una calidad contrastada, pero hay que transformarlos en un equipo", advierte el técnico, Nando González, que seguirá un curso más en el banquillo de San Francisco Javier.

Posición por posición, el OAR ha confeccionado un plantel que aúna jugadores experimentados, con bagaje en Asobal, Plata e incluso en la liga francesa, con perfiles que conocen perfectamente A Coruña y otros jugadores jóvenes que apuntan a crecer de forma exponencial en el club. Son 20 jugadores en nómina, con el regreso de Henrique Traba tras la cesión en el Culleredo, aunque dos inician el curso entre algodones. Pablo Moral pasó por el quirófano el curso pasado por una lesión de rodilla y el recién fichado Macapá, que está en la etapa final de una lesión que sufrió hace unos meses en Santander.

Nacho Valles, Mario López, Ángel Iglesias, Macapá, Lilian Pasquet, Gonzalo Carró, Xabi Barreto, Jacob Díaz y Sergio Tobes, en la presentación de la plantilla del OAR. / Casteleiro

En la portería continúan el veterano montenegrino Mile Mijuskovic e Israel Marín. Para el extremo izquierdo llega el talento joven de Xabi Barreto, procedente del Eón Alicante de Asobal, y sigue Luis Horcajada. En el lateral zurdo continúa el capitán Diego Martínez, Javi Rodríguez, Traba y Macapá, que procede del Sinfín. Como central sigue Álex Chan, el máximo goleador del OAR el curso pasado, y llega el prometedor Sergio Tobes, que el curso pasado brilló en Soria con apenas 18 años. Nacho Valles, "el mejor central de Asobal en 2024", para el director deportivo del club, Jacobo Novoa, completa el eje de la pista tras contar con experiencia en competición europea y ser subcampeón de la Copa del Rey.

En el lateral derecho recalan el francés Lilian Pasquet, procedente del Nava. "Tuvo una lesión que cortó su progresión en su primer año en España tras una carrera larga en la Proligue de Francia", detalló el director deportivo de la entidad oarista. Comparte puesto con Jacob Díaz, de Antequera y con pasado en Trops Málaga. Para el extremo derecho regresa el coruñés Ángel Iglesias, que ya ayudó al OAR en la fase de ascenso a Plata en 2025. "Tiene una carrera muy buena en Asobal", expuso Novoa. En su puesto actúa también Mario López, que el curso pasado destacó como uno de los mejores jugadores de la Proligue francesa.

En el pivote continúa Diogo Freitas, pilar del OAR en las últimas campañas, y regresa otro coruñés: Gonzalo Carró. "Regresa a casa después de 16 años, con una gran carrera en Asobal y en Francia. Por su doble nacionalidad, disputó un Mundial con Argentina", explicó el director deportivo. Como especialistas defensivos siguen Álex Malid y Álex Conde, el muro que sostuvo al equipo oarista el curso pasado.

La pretemporada

El equipo coruñés regresó en los últimos días a los entrenamientos. Por delante tiene casi un mes para preparar el inicio de la competición oficial. Tienen programados cuatro amistosos fijos. El 19 de agosto arrancará la ruta de partidos contra el Culleredo y tres días después, el 22, recibirá al Gaia portugués. El 26 jugará la semifinal de la Supercopa Galicia y, si vence al Cisne, jugará la final el día 30 en Tui contra el Cangas. El 4 de septiembre tiene programado un partido en San Francisco Javier contra el Ademar León.

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La liga comenzará el fin de semana del 12 de septiembre, con la visita a la pista del Antequera. El primer partido en casa será una semana más tarde, contra el Anaitasuna.