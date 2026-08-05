El Leyma Coruña cambia de fórmula en la ACB: sangre nueva y ambición en lugar de veteranía y galones

«Tuvimos opción de fichar a dos jugadores top con experiencia en la ACB, pero dimos prioridad a perfiles con hambre». Así resumió el pasado martes el director deportivo del Leyma Básquet Coruña, Charlie Uzal, la confección del grupo para la segunda experiencia naranja en la máxima categoría del baloncesto nacional en LA OPINIÓN. A diferencia de la temporada de debut en la élite (2024-25), el club que preside Pablo de Amallo ha optado este verano por incorporar sangre fresca y jugadores con ganas de reivindicarse, por encima de la experiencia y el nombre que pesó en muchos de los movimientos de la primera vez.

Entre la plantilla que firmó el histórico debut coruñés en la élite y la que esta campaña vivirá su segunda experiencia, hay casi mil partidos de diferencia en el Olimpo español. Entonces, las 17 piezas que utilizó Diego Epifanio a lo largo del curso acumulaban 1.443 encuentros en ACB repartidos en 64 temporadas, mientras que los hombres de Carles Marco suman 455 choques en 27 campañas. Mayor inexperiencia y más riesgo, pero también algunas lecciones aprendidas de una primera etapa en la que la veteranía no fue un grado.

Del bagaje de Lima al estreno de Barrueta

Augusto Lima era el jugador más rodado en ACB en el verano de 2024, con 342 duelos entre Unicaja, Granada, UCAM Murcia, Real Madrid y San Pablo Burgos. Por detrás, en segunda posición, estaba un Thomas Heurtel (284) que se subió al tren en marcha en el tramo final de temporada. Dos gigantes, clásicos de la competición que, entre ambos, registraban 26 temporadas en las piernas sobre el parqué de la máxima categoría española, solo una menos de las que suman todos los integrantes del Leyma actual. Sin embargo, pese al nombre y a las expectativas, las lesiones los lastraron y ninguno de los dos pudo marcar la diferencia que el Coliseum esperaba de ellos.

Thomas Heurtel dirige un ataque del Leyma frente al Dreamland Gran Canaria. / Iago Lopez.

Con más de una centena de encuentros en la élite, pero por detrás de Lima y Heurtel, estuvieron Beqa Burjanadze (192), Álex Hernández (188), Goran Huskic (148) y Trey Thompkins (143) quien, además, también contaba con experiencia en la NBA. Salvo Hernández, que apenas jugó y estuvo relegado a un rol de líder dentro del vestuario, el georgiano, el serbio y el norteamericano terminaron la temporada entre los mejores en los rankings de estadísticas del cuadro naranja.

Phil Scrubb (69 encuentros), Aleix Font (42), Brandon Taylor (31) y Atoumane Diagne (4), en menor medida, también habían defendido diferentes camisetas en ACB. Conocían la categoría, la habían catado y eran conscientes de lo que podía encontrarse el Leyma en su histórico debut. Yunio Barrueta, LJ Figueroa, Olle Lundqvist, Ingus Jakovics, Ángel Núñez, Omar Thiam, Alonzo Verge y Karlis Silins, por su parte, no habían disputado minutos en la máxima categoría de España.

Dos veteranos y rostros desconocidos

Los dos últimos de esa lista, precisamente, iniciarán esta temporada en ACB con el único bagaje previo de haber jugado en A Coruña. Verge y Silins repiten experiencia en la segunda aventura naranja entre los titanes, con 3 y 13 partidos respectivamente a sus espaldas, los que jugaron en la recta final de la temporada 2024-25 a las órdenes de Diego Epifanio.

Para encontrar al jugador más experimentado en la élite nacional en el actual vestuario del Coliseum hay que irse a los 172 partidos que reúne en su mochila Dino Radoncic. El montenegrino ha jugado 10 años en ACB, en las filas del UCAM, San Pablo Burgos, Tenerife, Gipuzkoa, Zaragoza y Real Madrid. Tras él, cerca y con un rol muy relevante en las filas del Manresa, se encuentra Guillem Jou (139). El catalán fue capitán durante 9 cursos en el Nou Congost, antes de emprender rumbo a A Coruña en el verano pasado. En la plantilla de la 2024-25, Radoncic entraría por los pelos en el top 5 de experiencia en la élite y Jou tendría que conformarse con el octavo puesto.

Guillem Jou celebra el ascenso del Leyma a ACB. / CASTELEIRO

Tomas Dimsa (45 partidos en ACB), George Conditt IV (36) y Jacobo Díaz (30) son los siguientes en una lista que se cierra con las participaciones casi testimoniales de Dídac Cuevas (14) y Caio Pacheco (3). Paul Jorgensen, Dmytro Skapintsev y Lukas Uleckas son los novatos en esta ocasión.