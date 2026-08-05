Maristas fortalece su juego interior con el refuerzo de Brigitte Lefebvre

Experiencia, potencia y acierto. Esas son las principales virtudes de Brigitte Lefebvre-Okankwu, la nueva jugadora de Sparking Truth Maristas. Con 1,85 de estatura y 29 años, la pívot canadiense-nigeriana aterriza en A Coruña procedente del TGN catalán para apuntalar la pintura y sumar veteranía y capacidad física al vestuario que dirige Fernando Buendía. Es el segundo fichaje para el estreno colegial en la Liga Challenge, después de la incorporación de Fortuna Ngnawo el pasado lunes.

Los caminos de Maristas y Brigitte Lefebvre ya se cruzaron la pasada temporada en Liga Femenina 2, en el encuentro de la segunda vuelta en Tarragona. Entonces, la nueva jugadora colegial firmó 11 puntos, capturó 10 rebotes —más que nadie en el encuentro—, repartió dos asistencias y logró un 14 de valoración que, no obstante, no le sirvió para impedir el triunfo coruñés (62-83). En total, la pívot canadiense-nigeriana terminó el curso con un promedio de 15,7 puntos y 9 rebotes por partido que la convierten un valioso activo para los planes de Buendía en la segunda categoría nacional.

Experiencia contrastada

El paso de Lafebvre por Tarragona supuso su segunda experiencia en Europa, a donde llegó en el curso 2024-25. Esa campaña militó en las filas del Musel Pikes, en Luxemburgo, donde firmó 19 puntos y 13,1 rebotes de promedio. Antes, desarrolló su formación durante cinco temporadas en la Universidad de Ottawa Gee-Gees. De Canadá saltó a los Emirates Árabes Unidos, donde tuvo una breve participación de seis meses antes de regresar a las Gee-Gees. También compitió en la segunda división de Australia, con los Eastern Mavericks.

Maristas destaca que la jugadora llega al pabellón colegial «dispuesta a dominar los tableros» y a «aportar calidad» al juego interior. Además, hace hincapié en su «poder físico», su capacidad de «intimidación defensiva» y los «muchísimos puntos» que atesora en las manos, especialmente desde la larga distancia. También puede actuar como alapívot.

Una más en el engranaje colegial

Las llegadas de Lefebvre y Ngnawo suman talento, músculo y trabajo a una plantilla de Maristas que mantiene el núcleo duro del ascenso, con las continuidades de e Eugenia Filgueira, Andrea Pérez, Nevena Dimitrijevic, Raquel Botana, Ana Jiménez, Brenda Fontana, Josefina Zeballos, Carla Naya y Nuria Ríos. El técnico Fernando Buendía también seguirá en el banquillo.