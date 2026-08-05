El OAR abre las puertas de San Francisco Javier al público general en la segunda fase de la campaña de abonados

El Attica 21 Hotels OAR avanza a través del verano a velocidad de crucero. La primera tarea que puso encima de la mesa el club que preside Carlos Resch fue la confección de una plantilla ambiciosa y competitiva que iguale las expectativas de la entidad de establecerse en la zona noble de la tabla de la División de Honor Plata. Con esa asignatura aprobada, se remangó en la vertiente social: recuperó los colores clásicos —el rojo y el blanco— en la antesala de su 75º aniversario y abrió la primera fase de la campaña de abonados para que los socios del pasado curso pudiesen renovar su compromiso a coste reducido. Ahora, el paso es aún más ambicioso: inaugurar el plazo de reserva de asiento al público general que quiera sumarse a la oarmanía.

Tipos de carné y precios

Para ello, existen varios tipos de carné, según las circunstancias. Los abonos para adulto pueden sacarse a pie de pista (130 euros) o en la grada (95). El Infantil, para niños y niñas hasta 14 años y no vinculados a la base, cuesta 80 euros.

A partir de ahí, la entidad oarista desarrolla una serie de abonos especiales. Por una parte, existen localidades destinadas a padres o madres de jugadores de la base (81 euros en grada y 110 en pista), así como dos modalidades de carné familiar, que incluye cada uno a un adulto y un menor de 14 años en la misma credencial: 170 euros en grada y 205 en pista. Por último, el club abre una ventana a las dos opciones y permite a los progenitores de sus jugadores de la base acceder a una tarifa familiar (entre 144 y 174 euros). Todos esos tipos de altas incluyen los partidos como local en liga y en la Copa del Rey.

Objetivo de la campaña

Después de terminar la plantilla y de presentar públicamente el proyecto, el siguiente paso es que A Coruña se sume a la fiebre del OAR y empuje al equipo hacia las cotas más altas de la División de Honor Plata. «Este año nos marcamos el objetivo de consolidarnos en Plata y, como meta mayor, queremos quedar entre los cinco primeros de la categoría», expresó su presidente, Carlos Resch, el pasado martes en un acto en el hotel Attica 21. Antes, el máximo mandatario oarista ya había comentado en LA OPINIÓN que el paso adelante del club iba «muy en serio» para ser «un equipo puntero» en la segunda categoría del balonmano español y luchar por la Liga Asobal.

Para ello, el equipo que dirige Nando González necesita el impulso de la ciudad. La intención durante el verano es, como mínimo, igualar los 258 socios que alcanzó la temporada anterior, aunque el aforo de San Francisco Javier (algo más de 300 localidades) «se queda pequeño» y no rema a favor del crecimiento de la masa social oarista.