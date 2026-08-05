Paula Otero, undécima en los 5 kilómetros de aguas abiertas del Europeo de París: «Fue difícil colocarme más arriba, me pasó factura un esprint en el tramo final»

Paula Otero y Mateo García ya han probado las aguas de París en el Campeonato de Europa de natación que se está llevando a cabo en la capital francesa. Los deportistas del Club Natación Arteixo participaron este miércoles en las competiciones de 5 kilómetros en categoría femenina y masculina, una de las varias citas que ambos afrontarán en la disciplina de aguas abiertas en Francia.

El primer examen de Otero

Paula Otero estuvo cerca de meterse entre las diez mejores de Europa. Cruzó la línea de meta en la undécima plaza (1:03.10), a menos de dos segundos de la finesa Louna Kasvio, que cerró el top. La coruñesa nadó a buen ritmo durante gran parte de la prueba, pero un cambio de ritmo de las competidoras de cabeza en la recta final la obligó a reinventarse sobre la marcha y cambiar de prioridades. «Ha sido una carrera dura, había muchos golpes y fue difícil colocarme donde yo quería, más arriba de lo que iba. Al comenzar la tercera vuelta ya me estaba empezando a encontrar en la posición que quería, pero pegaron un tirón. Hice un esprint que me pasó un poco de factura en el peor momento de la carrera y luego he conseguido revivir, pero ya era tarde», explicó al salir del agua.

Otero fue, eso sí, la mejor clasificada de la delegación española, al finalizar la carrera ocho segundos antes que Candela Sánchez (14ª). La otra representante nacional, Clara Martínez de Salinas, abandonó antes de acabar la carrera. El triunfo final fue para la italiana Ginevra Taddeucci, que estuvo acompañada en el podio por la húngara Viktoria Mihalyvari Farkas y su compatriota Barbara Pozzobon.

Doble esfuerzo para García

Justo antes de que Paula Otero y el resto de la 5K femenina saltase al agua, lo hicieron los nadadores de la categoría masculina. Entre ellos estaba el coruñés Mateo García, también representante del CN Arteixo, que logró concluir la prueba en 23ª posición, con un tiempo de 57:27.1. El coruñés llegó a meterse entre los 15 primeros en el tramo inicial de la carrera, pero se fue descolgando con el paso de las vueltas. «Era un día complicado. Intenté dar lo máximo y me voy contento», expresó el nadador.

García ya había competido el martes en la carrera más larga y exigente del calendario, la de 10 kilómetros, en las que logró meterse en el top 20 y firmar un meritorio 17º puesto en las aguas del Sena.

Los próximos compromisos

Una vez superadas las pruebas largas de 10 y 5 kilómetros, el capítulo de aguas abiertas en el Europeo se cierra el próximo viernes, 7 de agosto, con la celebración del 3K knockout. En la competición rápida y por eliminación, Paula Otero saltará primero al agua como una de las grandes especialistas de España en la modalidad (9.00 horas). Su relevo lo tomará la cita masculina (11.15 horas) en la que Mateo García se pondrá a prueba por tercera vez en una semana contra los mejores nadadores del continente.