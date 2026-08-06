Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tensión financiera en la UDCExpansión de la refinería de A CoruñaPuertas abiertas en el HelimerHantavirus en GaliciaFiestas en las comarcas en directoFiestas de María Pita en directoLos conciertos de las fiestas, días y horariosProgramación completa de las fiestas
instagramlinkedin

Taekwondo

Toda la familia subida al podio: Así fue el histórico fin de semana del Han's Horang-I en Corea del Sur

Seung Han Shin Jang, Begoña Veiga Rodríguez y sus hijas, Ana Llin y Jessy Sun, cosecharon dos oros, una plata y un bronce en el World Taekwondo Hanmadang entre el 1 y el 5 de agosto

Begoña Veiga, Jessy Sun Shin, Ana Llin Shin y Seung Han Shin, del Han's Horang-I, posan con sus medallas en el World Taekwondo Hanmadang.

Begoña Veiga, Jessy Sun Shin, Ana Llin Shin y Seung Han Shin, del Han's Horang-I, posan con sus medallas en el World Taekwondo Hanmadang. / Han's Horang-I

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Sara Gallego

A Coruña

La familia Shin Veiga nunca olvidará su participación en el World Taekwondo Hanmadang del pasado fin de semana. Entre el 1 y el 5 de agosto, los cuatro miembros de la entidad familiar compitieron en el prestigioso encuentro internacional que tuvo lugar en las instalaciones del Kukkiwon, la sede del taekwondo mundial y el organismo oficial regulador de este arte marcial, en sus instalaciones de Seúl (Corea del Sur). En total, la delegación del Han's Horang-I de Betanzos cosecharon dos preseas de oro, una de plata y una de bronce, un particular botín que los hizo subir a todos al podio.

En categoría poomsae masculina sénior IV, la destinada a participantes extranjeros, Seung Han Shin Jang fue el mejor. El maestro afincado en Betanzos superó ronda tras ronda con una elevada precisión técnica, equilibrio y calidad interpretativa, lo que le valió para auparse a lo más alto del podio y añadir una nueva medalla de oro a su extensa colección particular. En su misma modalidad, pero en el cuadro femenino, su mujer Begoña Veiga Rodríguez también consiguió cosechar un metal. Fue el bronce, después de caer en la penúltima ronda.

Una final insólita

Pero los grandes nombres propios del evento, uno de los más destacados del panorama global, fueron los de sus hijas. Las hermanas Ana Llin y Jessy Sun Shin Veiga compitieron cara a cara en el último combate por la medalla de oro. Se hicieron más fuertes que nadie en el camino hacia la cima y sus destinos se cruzaron en el desenlace final, en el que, finalmente, Ana ganó el campeonato y Jessy se quedó con la plata. Fue un hecho extraordinario, que nunca había ocurrido en la historia de la competición, y que puso al taekwondo español en la cima de la élite mundial.

El gran objetivo

El World Taekwondo Hanmadang fue solo la primera parada de un verano en el que el Han's Horang-I aspira a más. La cita que el club betanceiro tiene marcada en rojo en su calendario es el Campeonato del Mundo que se disputará en Chuncheon (Corea del Sur), entre el 16 y el 20 de septiembre.

Noticias relacionadas y más

Allí, la entidad gallega contará con cuatro representantes: Seung Han, Ana Llin y Jessy Sun repetirán experiencia, pero a ellos se les sumará Julián Pumar Rodríguez.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Charlie Uzal, director deportivo del Leyma: 'Tuvimos opción de fichar a dos jugadores top con experiencia en la ACB, pero dimos prioridad a perfiles con hambre
  2. El Liceo completa el rompecabezas: Edu Lamas, Franco Platero y Eloi Martínez cierran la plantilla 2026-27
  3. Qué es la Liga U y por qué el Leyma Coruña no participa en ella tras subir a la ACB
  4. Antonio Hidalgo perfila la medular del Deportivo en Primera División
  5. El Leyma Coruña afina el tiro para fichar al escolta y al pívot en la Liga ACB
  6. El Leyma Coruña refuerza su juego interior con el fichaje de George Conditt IV
  7. Tomas Dimsa completa el juego exterior del Leyma Coruña
  8. El gigante ucraniano Dmytro Skapintsev cierra la pintura del Leyma Coruña

Tombita encuentra acomodo en el Sanjoanense portugués tras abandonar el Liceo

Tombita encuentra acomodo en el Sanjoanense portugués tras abandonar el Liceo

Toda la familia subida al podio: Así fue el histórico fin de semana del Han's Horang-I en Corea del Sur

Toda la familia subida al podio: Así fue el histórico fin de semana del Han's Horang-I en Corea del Sur

Gonzalo Carró y su esperado regreso al OAR: «Se han fichado jugadores de mucho nivel y todo es muy bonito ahora, pero nadie nos va a regalar nada»

El Leyma Coruña cambia de fórmula en la ACB: sangre nueva y ambición en lugar de veteranía y galones

El Leyma Coruña cambia de fórmula en la ACB: sangre nueva y ambición en lugar de veteranía y galones

El OAR abre las puertas de San Francisco Javier al público general en la segunda fase de la campaña de abonados

Paula Otero, undécima en los 5 kilómetros de aguas abiertas del Europeo de París: «Fue difícil colocarme más arriba, me pasó factura un esprint en el tramo final»

Maristas fortalece su juego interior con el refuerzo de Brigitte Lefebvre

Charlie Uzal, director deportivo del Leyma: "Tuvimos opción de fichar a dos jugadores top con experiencia en la ACB, pero dimos prioridad a perfiles con hambre"

Tracking Pixel Contents