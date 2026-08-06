Toda la familia subida al podio: Así fue el histórico fin de semana del Han's Horang-I en Corea del Sur

La familia Shin Veiga nunca olvidará su participación en el World Taekwondo Hanmadang del pasado fin de semana. Entre el 1 y el 5 de agosto, los cuatro miembros de la entidad familiar compitieron en el prestigioso encuentro internacional que tuvo lugar en las instalaciones del Kukkiwon, la sede del taekwondo mundial y el organismo oficial regulador de este arte marcial, en sus instalaciones de Seúl (Corea del Sur). En total, la delegación del Han's Horang-I de Betanzos cosecharon dos preseas de oro, una de plata y una de bronce, un particular botín que los hizo subir a todos al podio.

En categoría poomsae masculina sénior IV, la destinada a participantes extranjeros, Seung Han Shin Jang fue el mejor. El maestro afincado en Betanzos superó ronda tras ronda con una elevada precisión técnica, equilibrio y calidad interpretativa, lo que le valió para auparse a lo más alto del podio y añadir una nueva medalla de oro a su extensa colección particular. En su misma modalidad, pero en el cuadro femenino, su mujer Begoña Veiga Rodríguez también consiguió cosechar un metal. Fue el bronce, después de caer en la penúltima ronda.

Una final insólita

Pero los grandes nombres propios del evento, uno de los más destacados del panorama global, fueron los de sus hijas. Las hermanas Ana Llin y Jessy Sun Shin Veiga compitieron cara a cara en el último combate por la medalla de oro. Se hicieron más fuertes que nadie en el camino hacia la cima y sus destinos se cruzaron en el desenlace final, en el que, finalmente, Ana ganó el campeonato y Jessy se quedó con la plata. Fue un hecho extraordinario, que nunca había ocurrido en la historia de la competición, y que puso al taekwondo español en la cima de la élite mundial.

El gran objetivo

El World Taekwondo Hanmadang fue solo la primera parada de un verano en el que el Han's Horang-I aspira a más. La cita que el club betanceiro tiene marcada en rojo en su calendario es el Campeonato del Mundo que se disputará en Chuncheon (Corea del Sur), entre el 16 y el 20 de septiembre.

Allí, la entidad gallega contará con cuatro representantes: Seung Han, Ana Llin y Jessy Sun repetirán experiencia, pero a ellos se les sumará Julián Pumar Rodríguez.