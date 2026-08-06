Balonmano
Gonzalo Carró y su esperado regreso al OAR: «Se han fichado jugadores de mucho nivel y todo es muy bonito ahora, pero nadie nos va a regalar nada»
«Es un orgullo ver dónde estaba el club hace unos años y a dónde ha llegado; ojalá consigamos estar entre los cinco primeros», desea el pivote coruñés para el presente curso
Han pasado más de tres lustros desde la última vez que Gonzalo Carró (A Coruña, 1994) vistiese la camiseta del Attica 21 Hotels OAR Coruña. Dieciséis años en los que el pivote coruñés ha crecido en otros clubes, otros países y múltiples competiciones hasta convertirse en un veterano con un valioso bagaje en la mochila. Este verano, los caminos del jugador y el club de su vida, donde se formó y llegó a debutar en el curso 2010-11, volvieron a cruzarse en el momento de mayor ambición de la entidad y con la Liga Asobal en el punto de mira.
El año pasado jugó de nuevo en A Coruña con el Nava [en la Copa del Rey], pero ahora vuelve a defender los colores del OAR. ¿Cómo se siente en este regreso a casa?
Bien, estoy muy ilusionado. El club ha hecho un esfuerzo muy grande y está armando un proyecto muy bonito que me interesaba mucho. No sabía como lo iba a llevar [su vuelta], porque después de tantos años fuera de casa se nota un montón. Pero bueno, estoy con muchas ganas. Se han fichado jugadores de mucho nivel y sobre el papel es todo muy bonito, ahora hay que trabajar. Tengo muchas ganas de devolver al club arriba y ver hasta dónde podemos llegar.
El club ha peleado muchos años en Primera Nacional, pero, tras el ascenso, se estabilizó en la División de Honor Plata el año pasado. Ahora, se habla incluso de hacer un top 5 que supondría jugar una fase de ascenso a Asobal. Como coruñés, ¿le ilusiona especialmente?
Sí. Lo hablé con la directiva y los entrenadores cuando me transmitieron el proyecto, es un crecimiento exponencial demasiado grande, pero si se hacen las cosas como es debido y se trabaja bien, creo que llegarán los resultados. No queda otra que eso, trabajar y mejorar. Personalmente, me hace muchísima ilusión saber donde estaba el club hace poco y seguirlo en la distancia, porque mi evolución como jugador me ha llevado a irme lejos desde los 16 años, y ver ahora donde está y la evolución que ha tenido, es un orgullo muy bonito. Esperemos este año conseguir el objetivo de estar entre los cinco primeros.
Pudo comprobar el curso pasado con el Nava que cuando San Francisco Javier aprieta, aunque es pequeño, a los rivales les cuesta jugar en A Coruña. ¿Es importante que sea un fortín para alcanzar los objetivos?
Es muy importante. La temporada pasada creo que el equipo rindió muy bien fuera de casa y aquí les costó un poquito más, pero en estas ligas tan igualadas lo importante es hacerte fuerte como local y luego sacar todo el partido que puedas como visitante. Va a ser clave conseguir una masa social fuerte, que creo que es lo que más le estaba costando al club. Pienso que la vuelta de jugadores coruñeses puede ayudar a eso, porque arrastra a familiares, amigos y conocidos para ir creando un núcleo más grande de gente que empiece a seguir el balonmano. Estamos en una ciudad que, por suerte o por desgracia tiene muchos deportes y todos a un buen nivel: en hockey, en baloncesto y, por supuesto, ni hablar del Dépor. Hay que intentar meterse ahí poco a poco. El nuestro es un deporte un poco más desconocido en A Coruña, pero si ganas partidos, la gente se emociona y cada semana llena el pabellón. Ese será otro de nuestros objetivos.
Un vestuario equilibrado
¿Había coincidido antes con alguno de sus actuales compañeros?
Sí, con Ángel [Iglesias] he jugado desde los diez años en San Francisco Javier. De hecho, esta semana nos reíamos un poco porque hemos vuelto a hacer el mismo camino que hacíamos con 10 u 11 años, ocupamos los mismos vestuarios… Se lo conté a mis padres al llegar a casa, me hizo ilusión. Y Diego [Martínez, el capitán] es de mi grupo de amigos. Es cierto que él es tres años mayor que yo y no hemos coincidido en la pista, pero siempre lo he seguido. Poder jugar con ellos me ilusiona, pero sin dejar de lado la parte profesional. Al final, el club me ha contratado para lo que me ha contratado y voy a intentar aprovechar esas dos facetas para tratar de rendir incluso mejor.
En una liga en la que los partidos se deciden en detalles y en los últimos minutos, es importante aprender a gestionar la presión dentro del vestuario. ¿Cree que puede aportar su experiencia en la Liga Asobal para gestionar esas jugadas que suman o restan puntos?
La clave es esa, para algo el club contrata a jugadores experimentados. En División de Honor Plata, parece que con la plantilla que tenemos el OAR tendría que ganar cada partido fácil, pero no va a ser así. Hay partidos difíciles que se te pueden complicar, tanto en casa como fuera, y ahí es donde la gente con más experiencia tenemos que ayudar a hacer crecer al equipo. Obviamente, la experiencia en Asobal nos puede servir, pero igual hay gente que no ha pasado de División de Honor Plata que puede ayudar más en determinados momentos. No va a ser pan comido y tendremos que trabajar todo, porque nadie nos va a regalar nada.
También hay gente joven, como Xabi Barreto, que conoce la máxima categoría. ¿Es importante la mezcla de perfiles?
Sí, siempre es algo clave. La gente experta ayuda, pero es buena esa balanza, ese equilibrio. Los veteranos transmitimos cosas a los jóvenes, pero al revés pasa lo mismo. Lo importante es intentar ayudarnos entre todos y crear sinergias dentro del grupo, que a veces es lo más difícil. Muchos también nos conocemos de haber jugado en contra en las últimas temporadas, pero el OAR 2026-27 está por encima de todo ahora. Veremos hasta donde podemos llegar e intentaremos dar ese pasito adelante que nos permita alcanzar los objetivos.
¿Le gusta la nueva camiseta y la vuelta a los colores originales del club [rojo y blanco en vez de azul]?
Sí, me hace mucha ilusión porque volvemos a lo de antes, a los colores y el escudo con los que yo jugaba de pequeño aquí. Creo que se están haciendo las cosas muy bien en el club.
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