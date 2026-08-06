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Hockey sobre patines

Tombita encuentra acomodo en el Sanjoanense portugués tras abandonar el Liceo

El jugador argentino tratará de sumar minutos en el combinado de Madeira

Será su primera experiencia en la liga de Portugal

Tombita intenta rematar una bola en el Liceo-Cerdanyola del pasado curso.

Tombita intenta rematar una bola en el Liceo-Cerdanyola del pasado curso. / Iago Lopez

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Sara Gallego

Era una de las incógnitas del verano y, finalmente, se ha resuelto. Fran Torres, Tombita, jugará en las filas del AD Sanjoanense durante la temporada 2026-27. El internacional argentino apuesta por cruzar la frontera rumbo a Portugal después de cerrar su etapa en el Liceo con un último año en el que no logró la relevancia esperada. Era el único exliceísta que quedaba por decidir su futuro, tras la retirada de Martín Rodríguez y las salidas de César Carballeira y Nil Cervera rumbo al Porto y al Sporting de Portugal, respectivamente.

El conjunto de São João de Madeira es una página en blanco para que Tombita escriba nuevos éxitos y relance su carrera. El club portugués, que milita en la máxima categoría lusa, cerró la pasada campaña en octavo lugar de la liga regular, lo que le permitió jugar el play off por el título. En la fase eliminatoria, eso sí, cayó a la primera de cambio en cuartos de final frente al Benfica. También llegó a cuartos en la WSE Cup frente al Lleida (competición en la que volverá a participar en la próxima temporada) y en octavos en la Copa contra el Braga.

Volver a encontrarse

La despedida entre Tombita y el Liceo resultó agridulce. El delantero argentino aterrizó en A Coruña con solo 14 años para vivir su primera gran experiencia internacional y desarrollarse como jugador. Poco a poco, conquistó las categorías de base verdiblancas hasta alcanzar el primero equipo a las órdenes de Juan Copa. La sobrepoblación ofensiva en la plantilla colegial los llevó a él y al club a buscar una solución a corto plazo para no frenar su progresión: salir cedido al Lleida. Funcionó. En el Onze de Setembre, encontró los minutos que anhelaba, mejoró físicamente y se convirtió en un jugador de primer nivel, con 29 goles en 36 encuentros.

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Todos los caminos conducían de vuelta a A Coruña. Pero una inoportuna lesión en el play off de la OK Liga 2024-25, precisamente ante el cuadro coruñés, frustró sus planes. Tombita volvió, sí, pero la recuperación y los problemas físicos le obligaron a empezar más tarde que el resto de sus compañeros. Cuando se recuperó, el Liceo ya era un tren en marcha a un ritmo imposible de igualar. Aceptó un rol secundario, cubrió bajas y sanciones de sus compañeros y aprovechó sus minutos, pero lejos del protagonismo que esperaba. Ahora, con un papel más destacado en Portugal, desea volver a poner su nombre encima de la mesa europea.

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